Fullmetal Alchemist: Hiromu Arakawa annuncia un nuovo progetto

Prima de L’attacco dei giganti la vera punta di diamante di Kodansha era stato il manga di Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist. La serie aveva ottenuto un successo straordinario, guadagnandosi persino due adattamenti animati, il primo mentre la storia era ancora in corso, il secondo, Brotherhood, dopo il termine del manga.

Recentemente Kodansha ha voluto organizzare un’intervista incrociata tra gli autori dei suoi due maggiori successi, il che significava far incontrare Hajime Isayama, il creatore de L’attacco dei giganti, con Hiromu Arakawa. E da questa intervista sono arrivate tante novità, tra cui quella, emozionantissima per i fan, che vorrebbe l’autrice pronta a tornare al lavoro su un nuovo progetto.

In un’intervista successiva infatti, Arakawa ha svelato che è pronta a rivelare un nuovo progetto pensato per i suoi fan, che arriverà in occasione del ventesimo anniversario di Fullmetal Alchemist.

Stando a quanto sostiene @MangaMoguraRE, Arakawa sarà pronta a fare la sua rivelazione durante l’estate, dalle pagine di Shonen Gangan, condividendo una “notizia imperdibile per i fan”. Attualmente Arakawa è la disegnatrice della serie La leggenda di Arslan, mentre la sua ultima serie come mangaka, Silver Spoon, è datata 2011. Ovviamente però il suo lavoro di riferimento, l’opera principale della sua carriera, rimane Fullmetal Alchemist, la storia dei due alchimisti, i fratelli Elric, disposti a tutto per riottenere i loro veri corpi dopo una trasmutazione umana finita male.

I fan sono al settimo cielo, e non vedono l’ora di scoprire quale sarà l’annuncio della Arakawa. Il tempismo e il fatto che arriverà proprio in occasione dell’anniversario di Fullmetal Alchemist stanno facendo sperare ai fan della saga in un ritorno dei fratelli Elric e dei loro poteri alchemici. Un annuncio che farebbe felici migliaia di appassionati in giro per il mondo.

"Fullmetal Alchemist" by Hiromu Arakawa will reveal a new project & be on the cover of upcoming Shounen Gangan issue 8/2021 out July 12 to celebrate its 20th anniversary.

Also there will be new info regarding Hiromu Arakawa that fans don't want to miss. pic.twitter.com/AouuBhaTYk

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) June 10, 2021