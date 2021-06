The Great Ace Attorney Chronicles: un trailer mostra caratteristiche inedite

The Great Ace Attorney Chronicles si è mostrato in due nuove trailer durante lo Showcase di Capcom di ieri sera. Questo titolo è a tutti gli effetti una raccolta che include i due giochi The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney: Resolve 2, mai rilasciati prima d’ora al di fuori del Giappone.

Il puzzle e adventure investigativo ci condurrà a comprendere le vicende del protagonista e avvocato Ryunosuke Naruhodo, del suo braccio destro Susato Mikotoba, del detective Herlock Sholmes e della giovane Iris Wilson, avvenute circa un secolo prima rispetto agli eventi narrati in Phoenix Right: Ace Attorney.

La storia sarà ambientata nel XIX secolo, quindi nella Londra vittoriana, e si concentrerà su dieci casi che lasceranno il giocatore con il fiato sospeso, così come saranno disponibili anche otto mini-avventure che ci introdurranno ad una varietà di personaggi bizzarri e controversi.

Durante la presentazione della collection, è stato dato spazio anche ad alcune nuove caratteristiche e meccaniche di gameplay: la prima sarà “Dance of Deduction“, la quale chiamerà il giocatore ad analizzare le indagini condotte da Herlock Sholmes e a correggere eventuali errori che porteranno fuori strada il detective; la seconda, invece, si chiamerà “Summation Examination” e prevede che il protagonista sottolinei le discrepanze tra le varie versioni dei soggetti coinvolti nell’aula di tribunale, in modo tale da ottenere il verdetto “non colpevole”.

Oltre al gameplay, il trailer ha mostrato la possibilità di accedere alla galleria d’arte che, oltre ad offrire immagini esclusive tratte dal gioco, conterrà anche tracce musicali e registrazioni vocali dei protagonisti del titolo. The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam.