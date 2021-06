Republique Anniversary Edition annunciato per PlayStation e Switch

Ieri, oltre allo Showcase che ha visto protagonista Capcom, c’è stato quello dedicato a Limited Run. In quest’occasione sono state presentate varie edizioni limitate e collector’s edition, tra cui quella dedicata alla saga storica di Castlevania, ma non solo. Vale la pena citare Republique Anniversary Edition, edizione limitata prodotta e annunciata da Camouflaj tramite un trailer.

Camouflaj ha altresì comunicato che all’interno di Republique Anniversary Edition sarà presente un audio con il commentario che rivelerà agli utenti alcune curiosità inerenti alle fasi di sviluppo di Republique, titolo ad episodi tra la fine del 2013 e l’inizio del 2016 su Steam e iOS. Successivamente, una versione digitale costituita da tutti e cinque gli episodi venne resa disponibile sul PlayStation Store a marzo 2016.

Republique è un titolo adventure e stealth che vedrà una ragazza di nome Hope chiamare il protagonista della storia per essere salvata. Ella si ritrova bloccata all’interno di uno stato totalitario e toccherà a noi eludere i vari sistemi di sorveglianza governativi dell’era di internet per trarre in salvo la fanciulla e guidarla verso la libertà. Per compiere con successo la missione dovremo effettuare dell’hacking per ingannare i vari sistemi di sicurezza e aiutare Hope a non cadere in una rete fatta di pericoli e inganni.

Republique Anniversary Edition sarà disponibile in formato fisico per PlayStation 4 e Nintendo Switch. la versione PlayStation 4, inoltre, supporterà le funzionalità del VR. Per poter godere di questo gioco nella sua versione fisica, però, dovremo attendere ulteriormente in quanto non è stata dichiarata nessuna data ufficiale.