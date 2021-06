A Plague Tale Requiem: non sarà solo per Xbox e PC

A Plague Tale: Requiem è il seguito di Innocence (2019) ed è stato annunciato durante la conferenza di Xbox e Bethesda del 13 giugno 2021. Durante lo showcase era stato comunicato che il titolo sarebbe stato disponibile per Xbox Series X/S, Game Pass e PC ma le cose potrebbero essere cambiate.

Stando ad un post su Twitter della pagina ufficiale di A Plague Tale: Requiem, il titolo potrebbe approdare anche sulle console non necessariamente appartenenti all’ecosistema di Microsoft. Secondo il cinguettio, infatti, nel corso del 2022 il secondo capitolo delle avventure di Amicia e Hugo arriverà anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch, via cloud.

Altre novità, inoltre, sono state rivelate. Nella sua versione Xbox, A Plague Tale: Requiem supporterà il 4k e i 60 FPS, così come il ray-tracing. Purtroppo, nessuna comunicazione significativa relativa alla trama è stata comunicata, sebbene dal trailer abbiamo potuto osservare una terrificante orda di ratti, i quali saranno sicuramente di nuovo uno degli elementi costitutivi del titolo medievale. Oltre a ciò sappiamo per certo che saranno presenti Amicia e Hugo, fratello e sorella, i quali “intraprenderanno una nuova e pericolosa ricerca mentre una maledizione li insegue senza sosta”.

Nel primo capitolo di Asobo Studio, abbiamo visto i due fratelli viaggiare in lungo e in largo per la Francia del Trecento, in pieno periodo di pestilenza. L’avventura ha combinato un gameplay fortemente improntato alle meccaniche stealth con un forte senso dello storytelling. Il sequel, ricordiamo, arriverà nel corso del 2022 per Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.