Death end reQuest: arriva per Switch in Giappone nel 2021

Compile Heart lancerà Death end reQuest 2 per Switch nel 2021 in Giappone, ha annunciato la società. Death end reQuest 2 è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 nel febbraio 2020 in Giappone, seguito da PlayStation 4 e PC tramite Steam nell’agosto 2020 in Occidente. Di seguito una panoramica del gioco, tramite l’editore occidentale Idea Factory International:

Storia

Mai Toyama cerca una via di fuga dal suo passato traumatico. Si iscrive a Wordsworth, un dormitorio femminile situato nella piccola città montuosa conosciuta come Le Choara, dove si diceva che sua sorella, Sanae, fosse stata vista per l’ultima volta. Speranzosa, Mai cerca di trovare i suoi parenti, ma presto trova abitanti terrificanti che si nascondono in tutta la città dopo il tramonto. Di notte, le strade di Le Choara sono piene di Shadow Matter, un orribile gruppo di creature minacciose. Dietro ogni angolo di ciottoli, Mai scopre che la sua speranza di trovare sua sorella risiede sotto i segreti sepolti da tempo che perseguitano Le Choara.

Caratteristiche principali