Turtle Beach annuncia nuove periferiche hardware per l’E3 2021

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori da gaming, annuncia oggi il proprio ingress in due settori in rapida ascesa del mercato del gaming – controller da gaming e hardware simulativi. Durante l’E3 2021, la Compagnia ha svelato due rivoluzionari prodotti sviluppati dal brand Turtle Beach – il Recon Controller sviluppato per Xbox e il VelocityOne Flight simulation control system. L’ingresso di Turtle Beach in questi due nuovi mercati rappresenta una grande opportunità per allargare i propri orizzonti, andando a creare prodotti di estrema qualità ancora e ancora. Questi nuovi prodotti forniranno ai gamer e ai fan delle simulazioni alcune caratteristiche, completamente nuove sul mercato, che li aiutino ad elevare ad un nuovo livello l’esperienza di gioco. Il Recon Controller è il primo modello che riesce ad affiancare l’inconfondibile qualità audio di Turtle Beach ad un controller da gaming di qualità superiore. Il VelocityOne Flight è il sistema di controllo definitivo per gli amanti delle simulazioni di volo, sviluppato in collaborazione con ingegneri aereonautici e veri piloti per garantire la più immersiva, autentica e moderna esperienza di volo su PC e Xbox.

Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation, ha dichiarato: