Planet Zoo: l’Africa Pack arriva il 22 giugno

Frontier ha annunciato oggi l’arrivo di nuovi contenuti in Planet Zoo, il gestionale in cui creare il proprio zoo: si tratta dell’Africa Pack, che arriverà il 22 giugno, e porterà 5 nuovi animali (il suricato, il rinoceronte bianco meridionale, il pinguino africano, il fennec e lo scarabeo sacro), oltre 180 elementi dello scenario e una nuova zoo sfida.

Qui sotto potete leggere tutti i dettagli del nuovo contenuto:

Intraprendi un’indimenticabile avventura africana con Planet Zoo: Pacchetto Africa! Adotta e prenditi cura di quattro nuovi animali da habitat e uno da mostra, padroneggia l’impegnativo scenario a tempo nel pittoresco bazaar di un’oasi e costruisci lo zoo dei tuoi sogni con oltre 180 nuovi elementi dello scenario ispirati alla ricchezza e alla diversità del Nord Africa. La tua avventura africana ti aspetta…

CINQUE FANTASTICI ANIMALI AFRICANI

Accogli nei tuoi zoo cinque nuove specie! I nuovi animali sono: il suricato, il rinoceronte bianco meridionale, il pinguino africano, il fennec e lo scarabeo sacro. Crea, personalizza e prenditi cura degli habitat per farli prosperare, osserva nuovi comportamenti e invita i visitatori a scoprire di più su questi nuovi animali dalle origini affascinanti.

Dai ai tuoi animali nuove dotazioni per tenerli sempre impegnati. I fennec, per esempio, adorano inseguire e mordicchiare le palle da tennis. Questi vivaci animaletti sono pronti a rallegrare qualsiasi zoo!

I suricati, invece, adorano scavare nel loro habitat. Proprio come fanno in natura, usano gli artigli per scavare buche in cui tuffarsi per poi sbucare da un’altra parte. Che sia un pinguino africano che gioca con la palla o un rinoceronte bianco meridionale che si diverte con gli irrigatori, le nuove dotazioni sono piene di sorprese.

OLTRE 180 ELEMENTI DELLO SCENARIO

Espandi il tuo zoo con un’enorme varietà di elementi dello scenario, come fogliame dai colori vivaci, decorazioni affascinanti e sentieri personalizzati. Posiziona meravigliose statue di animali, personalizza lo zoo con mattonelle colorate, disponi nuovi negozi e chioschi dei souvenir e tieni i visitatori all’ombra con altissime palme ondeggianti.

Da animati villaggi fatti di paglia e mattoni, a canyon rocciosi modellati con gli strumenti per la creazione del paesaggio di Planet Zoo, gli oltre 180 elementi dello scenario contenuti in questo pacchetto ti permetteranno di costruire lo zoo a tema Africa definitivo.

UN NUOVO ZOO SFIDA

Vivi le meraviglie nascoste del bazaar di un’oasi. Dovrai fare i conti con i limiti di spazio per trasformare questa gemma nascosta nel deserto in un’attrazione imperdibile per i turisti. Ma dovrai darti da fare! I generatori dello zoo sono ormai guasti e inaffidabili, quindi dovrai riuscire a gestire il sistema di riscaldamento con fonti sostenibili come l’energia solare o eolica per far rifiorire questo posto.

Vieni a costruire un’oasi idilliaca per i tuoi animali, comprese tutte le specie compatibili del gioco base e dei pacchetti successivi.

Lasciandovi qui sotto al trailer d’annuncio, vi ricordiamo che precedentemente era uscito il pack con gli animali del Sud est asiatico.