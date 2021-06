Elex II: annunciato il sequel di Piranha Bytes

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Piranha Bytes hanno annunciato oggi Elex II, sequel dell’RPG uscito nell’ottobre 2017. Il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, ma non è stata rivelata la data d’uscita. È stato comunque fatto uscire il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Molti anni dopo la sconfitta degli ibridi da parte di Jax, una nuova minaccia giunge dal cielo, pronta a scatenare i pericolosi poteri dell’Elex oscuro e a mettere in pericolo tutti gli esseri viventi del pianeta. Al fine di preservare la pace su Magalan e la sicurezza della propria famiglia, Jax deve convincere le fazioni a unirsi contro gli invasori e ritrovare suo figlio Dex, che gli è stato tolto…

Immergiti in un enorme mondo curato e unico, con svariate fazioni e ambienti diversi all’interno di un universo fantascientifico.

Il gioco consente di: