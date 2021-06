YouTubers Life 2: nuovo trailer su NewTube City

Raiser Games e UPLAY Online hanno fatto uscire oggi un nuovo trailer di Youtubers Life 2, titolo annunciato un paio di mesi fa e sequel del gioco uscito qualche anno fa, con la versione OMG! del 2018. Il filmato mostra il paesaggio urbano che fungerà da playground per i giocatori.

Il nuovo trailer, movimentato dalla musica di Above & Beyond, offre uno sguardo ai negozi, ai giochi e alle attività che popolano “NewTube City” e a cui i giocatori potranno attingere al lancio del titolo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

“Questo non è solo un trailer pre-release standard: è una dimostrazione di come Youtubers Life 2 mantenga la promessa del suo predecessore e funzioni davvero”, dice Sergio de Benito, direttore marketing di Raiser Games. “Il mondo degli Youtuber è cambiato enormemente da quando è uscito l’originale Youtubers Life e vogliamo portare i nostri creatori di contenuti fuori dalla camera da letto e lasciarli scendere in strada e vivere la vita piena che si para di fronte. Speriamo che questo nuovo trailer offra solo un piccolo assaggio di ciò che abbiamo in serbo; un’esperienza più personalizzabile, più socievole e, soprattutto, più viva rispetto al primo gioco“.