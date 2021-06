Le avventura grafiche di Square Enix arriveranno ben presto su Nintendo Switch rispettivamente in versione rimasterizzata e in versione standard, dando vita a Life Is Strange: Remastered Collection & Life Is Strange True Colors.

La notizia arriva dal Nintendo Direct 2021, nel quale è stata anche annunciata la versione Nintendo Switch del sequel (ancora inedito), in arrivo il 10 settembre 2021.