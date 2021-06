DC Super Hero Girls Recensione: tanto rosa e poca azione

DC Super Hero Girls: Teen Power sbarca su Nintendo Switch con l’obiettivo di trasportare su console la popolare serie d’animazione tutta al femminile. La casa videoludica, in collaborazione con TOYBOX Inc., tenta di bissare il successo televisivo con un’operazione di trasposizione multimediale che non sempre ha portato a dei risultati soddisfacenti. Questo Action-RPG a tinte rosa, quindi, potrebbe non essere in grado né di portare i fedeli fan all’interno del mondo televisivo, né di soddisfare le esigenze e necessità dei videogiocatori. Per rispondere a questo pesante e ingombrante quesito, non ci rimane altro che analizzare nel dettaglio l’universo femminile targato DC.

DC Super Hero Girls: potere alle donne!

Alla Metropolis High School la vita scorre tranquilla e le ragazze vivono una normale esistenza da studentesse delle superiori. Ma la minaccia è dietro l’angolo: Hob’s Bay viene in parte distrutta dall’arrivo di alcuni pericolosi robot. Alle ragazze non rimane altro che vestire i panni delle loro controparti super e salvare i cittadini dal pericoloso attacco robotico. La situazione viene risolta e Lex Luthor, proprietario dei robot, assicura che si è trattato di un attacco hacker che ha portato a un malfunzionamento dei suoi amici metallici. Un problema già risolto che non avrà un seguito. Purtroppo per i cittadini di Hob’s Bay, il magnate si sbaglia e le nostre eroine dovranno intervenire ancora diverse volte per risolvere la situazione.

Nei panni di Batgirl, Wonder Woman e Supergirl, dovremo quindi muoverci all’interno di questa piccola parte di Metropolis per sconfiggere i cattivi. Insieme a loro avremo a farci compagnia tante ragazze provenienti dalla serie TV, come Harley Quinn, Lanterna Verde, Poison Ivy, Lois Lane e molte altre ancora. DC Super Hero Girls: Teen Power diventa così un Action-RPG dalle forti tinte rosa, dove potremo scoprire un lato poco spesso raccontato, quello dell’universo femminile DC, anche se nella sua versione adolescenziale. Già da queste prime battute, ci rendiamo conto che l’obiettivo del gioco non è quello di ampliare l’universo conosciuto in televisione, quanto quello di regalare una copia (piuttosto pallida) delle avventure in versione animata.

Durante la breve esperienza di gioco (la durata complessiva si aggira tra le 6 e le 8 ore), ci troveremo a vestire i panni della nostra supereroina preferita, alcune volte in solitaria, altre in compagnia di simpatiche alleate, per prendere parte a piccoli scontri dove sconfiggere i cattivi e far trionfare il bene. Tra uno scontro e l’altro avremo la possibilità di partecipare a piccoli mini giochi, soprattutto di ricerca, che cercano di approfondire la vita delle nostre beniamine in incognito, mostrando un riflesso di quella che dovrebbe essere la quotidianità di un’adolescente a Metropolis.

Scontri, social, shopping e costruzioni

Il sistema di gioco in DC Super Hero Girls appare immediatamente poco stimolante. Gli scontri, dopo aver affrontato i primi nemici, risultano fin da subito ripetitivi. A nulla serve l’aggiunta di nuove mosse o la crescita delle statistiche dei nostri personaggi. Per abbattere il cattivo di turno, molto spesso è sufficiente premere numerose volte sempre gli stessi pulsanti. Ciò che ci manda avanti è più che altro l’attaccamento emotivo a questi personaggi che, anche se troppe volte considerati secondari all’interno delle avventure delle loro controparti maschili, hanno comunque un loro carattere specifico, ben delineato.

Tra uno scontro e l’altro saremo liberi di girare all’interno della simpatica Hob’s Bay. A rompere la monotonia degli scontri, troviamo una serie di mini giochi a cui prendere parte, possibilità che dimostra il tentativo di abbracciare un pubblico adolescente ampio. Nel quartiere potremo infatti partecipare a una serie di missioni secondarie, andando ad aiutare i cittadini in difficoltà, cambiare abito ai nostri personaggi, acquistando vestiario ed accessori dai negozi, avremo a disposizione anche il nostro social network personale dove postare foto (selfie e panoramiche da arricchire con filtri), raccogliere like e leggere commenti. Potremo infine prendere parte alla costruzione della baia, scegliendo i negozi e gli edifici da costruire. Interessanti escamotage che, se da una parte arricchiscono il gioco, dall’altra non possono comunque sostenere il peso dell’intero gameplay.

Gli elementi principali che caratterizzano il genere RPG, purtroppo, sono solamente abbozzati. I combattimenti si risolvono in una combinazione dei classici salto-schivata-attacco leggero-attacco pensate, con l’aggiunta di un attacco speciale specifico per il personaggio in gioco, intercambiabile a piacere. L’albero delle abilità è solamente abbozzato e non può certo reggere il confronto con altri presenti nei videogame di genere. Le uniche note positive le abbiamo trovate nella colonna sonora e nel comparto grafico. La musica è composta da canzoni orecchiabili, semplici ma non per questo meno gradevoli. Una scelta stilistica che crea un sottofondo perfetto alle ambientazioni di gioco, alleggerendo leggermente la monotonia generale. La grafica è più accurata nei personaggi principali piuttosto che negli ambienti e nei nemici secondari, ma riprende perfettamente quello che è lo stile essenziale della serie animata.

DC Super Hero Girls: tra Game e Video

Parlare e analizzare un videogioco tratto da un altro tipo di media, è sempre una questione delicata. Ci si trova in bilico tra quello che era nell’idea iniziale (film, serie TV o fumetto) e in quello che è stato trasformato, con l’ombra pressante di ciò che poteva essere. DC Super Hero Girls: Teen Power non fa certo eccezione. All’interno del gioco è palese l’intenzione di ricreare quell’ambientazione semplice e stimolante che ha caratterizzato la sua controparte sul piccolo schermo e sotto questo punto di vista, l’obiettivo è indubbiamente stato raggiunto. Per tutti i fan, piccoli o grandi che siano, sarà sicuramente piacevole prendere le sembianze delle proprie supereroine preferite, con la possibilità inoltre di cambiarle quando si vuole, è affrontare piccole grandi avventure, sempre con la gioia e l’ironia che ne hanno fatto uno show così amato, al di sopra dei generi.

Bisogna comunque ammettere che il gioco lascia un po’ di amarezza. Lo show è interessante proprio perché prende alcuni dei personaggi più caratteristici dell’universo DC, tra i quali molti che abbiamo imparato a conoscere ed amare in altre produzioni cinematografiche e televisive (come Supergirl e Harley Quinn). Eroine molto spesso relegate (ingiustamente) al ruolo di spalle o personaggi secondari ma che hanno storie affascinanti e coinvolgenti, psicologie complesse e articolate. Il valorizzare questi aspetti è probabilmente uno dei segreti del successo della serie TV. La versione videoludica poteva essere un modo per dare maggiore risalto a queste eroine, esempi di virtù e forza in rosa, anche nel settore più ampio e variegato dei videogiochi. Purtroppo non è stato così. E l’ombra del “poteva essere”, si allarga.

PIATTAFORME: Nintendo Switch

SVILUPPATORE: TOYBOX Inc.

PUBLISHER: Nintendo

DC Super Hero Girls: Teen Power, disponibile solo su Nintendo, si dimostra essere una semplice operazione di marketing. La trasposizione in videogioco della famosa serie TV a tinte rosa, risulta dedicata solamente ai fan del cartone animato. I personaggi, le ambientazioni e il clima generale ricordano certamente quelli visti e respirati durante le avventure di Batgirl, Supergirl e Wonder Woman sul piccolo schermo, appoggiati da una grafica essenziale ma piacevole e una colonna sonora orecchiabile e azzeccata. Il titolo, però, non riesce a dare qualcosa in più ai gamer appassionati del genere Action-RPG. I piccoli siparietti durante i quali avvengono gli scontri della trama principale, ben presto diventano ripetitivi, facendo anche perdere interesse nei confronti della trama principale. I mini giochi presenti, durante i quali possiamo postare foto sui social, aiutare cittadini in difficoltà, darci allo shopping o ricostruire il quartiere di Hob’s Bay, seppur interessanti e divertenti, non riescono a sopperire alla mancanza di un gameplay più strutturato e sfidante. DC Super Hero Girls: Teen Power lascia un po’ di amaro in bocca, specialmente per un gioco che avrebbe potuto dare maggiore risalto a questi personaggi femminili DC, molto spesso relegati al ruolo di comprimari.