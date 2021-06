Naraka Bladepoint: sarà pubblicato da NetEase Montreal

Durante il PC Gaming Show del 13 giugno è stata annunciata la data d’uscita di Naraka Bladepoint, che arriverà il 12 agosto. Oggi 24 Entertainemnt ha annunciato che il loro gioco sarà pubblicato in occidente da NetEase Montreal.

Questo il comunicato sul sito dell’azienda cinese:

NetEase Games Montréal è un nuovo studio che si trova in Quebec, Canada, considerato il fulcro dell’industria dei videogiochi del Canada. È composto da pesi massimi del settore che hanno lavorato a titoli enormi nei migliori studi di tutto il mondo. Hanno già fornito un supporto prezioso durante lo sviluppo di NARAKA: BLADEPOINT, aiutando il gioco a raggiungere un pubblico mondiale per il suo lancio globale quest’estate. Sarà quindi il publisher di NARAKA per il suo lancio globale. Con la collaborazione di NetEase Games Montreal, 24 Entertainment mira a servire e supportare i giocatori di NARAKA in tutto il mondo.

Con 24 Entertainment nell’emisfero orientale e NetEase Games Montréal nell’emisfero occidentale, ogni studio è in una posizione perfetta per sostenersi a vicenda per la probabile ondata di giocatori globali che seguiranno l’uscita del gioco.

NARAKA: BLADEPOINT sarà lanciato entro la fine dell’anno su PC dopo uno dei beta test di maggior successo di sempre; raggiungendo i primi 5 giochi più giocati su Steam con oltre 145.000 giocatori simultanei.