Durante l’evento Nintendo Direct, è stato presentato il titolo Fatal Frame: Maiden of Blackwater. Conosciuto in Giappone come Zero: Nuregarasu no miko e in Nord America come Fatal Frame: Maiden of Black Water, è un videogioco d’avventura dinamica horror del 2014 uscito per Wii U. Il titolo è il quinto capitolo della serie Project Zero. Fatal Frame: Maiden of Blackwater arriverà entro quest’anno su Nintendo Switch.