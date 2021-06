Shin Megami Tensei V svelata la data d’uscita al Nintendo Direct

Il Nintendo Direct è una miniera di novità, ed è stato infatti in questo spazio che Atlus ha deciso di rivelare la data d’uscita di Shin Megami Tensei V, l’attesissimo nuovo capitolo della straordinaria saga JRPG che ha saputo incantare i giocatori.

Abbiamo potuto vedere la dimensione in cui la nostra protagonista verrà trasportata, nel bel mezzo di una battaglia tra angeli e demoni, e dove lei stessa dovrà iniziare a combattere, con i nuovi poteri consegnatele da un misterioso uomo.

Il nuovo trailer di Shin Megami Tensei V però, oltre a rivelare tantissimi nuovi dettagli sul titolo di casa Atlus, ha annunciato anche ai giocatori che il gioco arriverà, in esclusiva per Nintendo Switch, il prossimo 12 novembre 2021. Preparatevi quindi a tornare in questo universo narrativo!