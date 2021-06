Hyrule Warriors Age of Calamity: mostrato il nuovo DLC

Arriva direttamente dal Nintendo Direct un nuovo trailer del prossimo DLC di Hyrule Warriors Age of Calamity, un’espansione che sarà presto disponibile su Nintendo Switch, con la prima ondata, Pulse of the Ancients, in arrivo già il prossimo 18 giugno, mentre la seconda parte, Guardian of Remembrance, sarà disponibile da novembre 2021.

La nuova espansione porterà con sé, nella sua prima ondata, dei personaggi giocabili, armi, il livello di difficoltà “Apocalyptic“, nemici sempre più sfidanti e tante nuovissime sfide, a un costo di 19.99 dollari. Con il purchase bonus, disponibile da adesso, si potranno inoltre ottenere anche il costume e l’arma di Link. Insomma un’offerta incredibile, per arricchire ancora di più il mondo di questo amatissimo titolo.

La seconda ondata dell’espansione porterà invece nuovi livelli, vignette, skills di battaglia per i personaggi già esistenti e anche un aumento dei personaggi del roster.

Annunciato già nel precedente Nintendo Direct di tre mesi fa, il DLC di Hyrule Warriors Age of Calamity è pronto dunque a regalarci tante nuove ore di divertimento su questo titolo di grandissimo successo, che ha raggiunto quota tre milioni alla voce unità vendute. Non vorrete certo perdervele no? E allora preparatevi ad assaltare l’eShop, il prossimo 18 giugno!