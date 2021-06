Nintendo Direct: The Legend of Zelda Skyward Sword HD ha una data per Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct, c’è stato uno spazio dedicato a The Legend of Zelda. Dopo aver mostrato The Legend of Zelda l’Era della Calamità, l’azienda ha presentato anche The Legend of Zelda Skyward Sword HD, remastered del titolo, pubblicato nel corso del 2011 su Nintendo Wii. L’azienda ha mostrato l’iterazione su Switch, facendoci un’idea sui progressi fatti con i lavori sulla remastered. The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà disponibile su Nintendo Switch per la giornata del 16 Luglio 2021.