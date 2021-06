Game & Watch The Legend of Zelda, Anteprima

Game & Watch The Legend of Zelda è una delle sorprese più clamorose di questo E3 2021. Ammettiamolo. Dopo che tutti avevano pensato che il Game & Watch Super Mario Bros., che riesumava la leggendaria serie dei portatili LCD degli anni ottanta, composti da cinquantanove (più una) unità classiche, fosse un unicum dedicato solo ed esclusivamente al compleanno della saga Super Mario Bros. per gli iconici trentacinque anni, ecco che, a sorpresa, nel Nintendo Direct dedicato all’E3 2021 anche l’Action RPG ideato da Shigeru Miyamoto, ispirato alle sue esplorazioni dei boschi vicino Kyoto, ottiene lo stesso nostalgico omaggio. La saga dei portatili LCD stand alone ideata nel 1980 dal compianto Gunpei Yokoi, sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza!

Game & Watch The Legend of Zelda riparte infatti da dove tutto era terminato, ed in particolare nel 1989, con l’uscita del cinquantanovesimo Game & Watch della serie classica, versione Game & Watch Multi Screen, dedicato proprio alla saga di Zelda. Il primo titolo della saga di The Legend of Zelda risale al 1986, ed anch’esso compie, un anno dopo Super Mario Bros., trentacinque anni. Ma non solo il primo ed indimenticabile capostipite è presente all’interno del minuscolo portatile perché i titoli ad apparire sono ben tre, tratti da due sistemi diversi, in rigoroso ordine di apparizione sul mercato, ovvero:

The Legend of Zelda (Nintendo Entertainment System, anno 1986)

Zelda II: The Adventure of Link (Nintendo Entertainment System, anno 1987)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo Game Boy, anno 1989)

La scelta filologica ha prevalso, e permette anche agli utenti più giovani di riscoprire le antiche e nobili origini, che magari hanno conosciuto la saga solo col recente e pluripremiato capitolo per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, il cui seguito è in lavorazione da ormai tre anni, ne abbiamo parlato la prima volta nel giugno 2019, in questa pagina. In particolare è interessante notare come il gameplay originale del primo titolo, basato su schermate a compartimento chiuso esplorabili in una mappa unica, ma fisse, per non appesantire il processore principale del Nintendo Entertainment System, sia stato in seguito sostituito da una impostazione completamente diversa, basata su un approccio più simile ad un classico platform a scorrimento, nelle fasi di esplorazione e combattimento, sia poi tornato prepotentemente nel terzo episodio portatile per Game Boy ed in seguito anche nel successivo titolo per Super Nintendo, tuttora uno dei più amati della serie.

Ma non è tutto, il Game & Watch The Legend of Zelda offre al suo interno anche una riedizione di Ball, il primo titolo uscito nella collana Game & Watch nel lontano 28 aprile 1980, in particolare sulla serie Game & Watch Silver, in un speciale versione con Link al posto del classico Mr. Game & Watch. Chiude l’offerta la “parte Watch” come sottolineato dal video ufficiale, ovvero la presenza di uno splendido orologio LCD incorporato a tema Zelda, peraltro giocabile, completo di Timer ispirato a Zelda II: The Adventure of Link. Nintendo renderà disponibile il portatile stand alone sul mercato a partire dal 12 novembre 2021. I fan della romantica ed indimenticabile saga sono avvisati.