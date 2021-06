My Hero Academia World Heroes Mission arriverà nei cinema con un manga collegato

Il 6 agosto 2021 Kohei Horikoshi e tutti i fan del suo lavoro potranno salutare il debutto, nei cinema giapponesi, di My Hero Academia World Heroes Mission, il terzo film tratto dalla serie campione d’incassi del mangaka di Aichi, che si prepara a far viaggiare i nostri eroi preferiti in giro per il mondo, in compagnia dei migliori pro-heroes, per tentare di fermare la minaccia del gruppo terroristico Humanize convinto sostenitore della teoria della Singolarità dei Quirk.

In occasione dell’esordio in sala della nuova avventura, che vedrà come protagonisti Izuku Midoriya e i suoi compagni di classe Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, Shueisha ha voluto, come a volte accade in questi casi, preparare una sorpresa per i fan. My Hero Academia World Heroes Mission arriverà infatti insieme a un manga speciale, collegato al film, che verrà consegnato come gadget agli spettatori.

Il volume, che sarà significativamente intitolato Vol. World Heroes, sarà riservato al primo milione di spettatori che andrà a vedere il film al cinema, e, oltre a una copertina speciale, full color, disegnata specificamente dall’autore del manga, conterrà anche materiali speciali ed esclusivi, schizzi e bozzetti preparatori firmati dal sensei in persona.

Un ricordo veramente imperdibile per ogni vero fan dell’opera di Horikoshi, e che potrebbe presto diventare un oggetto da collezionisti (vista anche la tiratura limitatissima che il volumetto avrà). A noi non resta che sperare che una simile iniziativa possa essere ripetuta anche nel nostro paese quando, finalmente, il terzo film di My Hero Academia approderà in sala.

Per il momento però non possiamo nemmeno cominciare a immaginare una data. Nonostante l’annuncio dell’uscita in Giappone il 6 agosto, infatti, né il sito ufficiale del film né il profilo social hanno svelato niente sulla possibile data della release oltreoceano. Non ci resta altro da fare dunque che attendere novità, sperando che la missione globale di Deku e degli altri eroi possa presto portarli anche qui in Italia!