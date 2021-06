Yu degli Spettri: iniziate le riprese del live-action Netflix?

Annunciato lo scorso dicembre da Netflix, il live-action di Yu degli Spettri sembra essere uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma di streaming più grande e diffusa al mondo. Questo perché la serie si ispirerà a uno dei manga di maggior successo della storia di Weekly Shonen Jump di Shueisha, oltre che capolavoro del celebrato Yoshihiro Togashi, ed è quindi naturale che le aspettative dei fan siano altissime.

Dopo un annuncio che faceva presagire delle novità, arrivato negli scorsi mesi, sul progetto era calato il silenzio, almeno finché un fan della serie, @miwaclover25, non ha annunciato su Twitter che le riprese del live-action erano iniziate proprio vicino alla sua abitazione, e che era rimasto impressionato dalla portata del progetto (che prevedeva la ricostruzione di un intero quartiere commerciale) e dall’attore che dovrebbe interpretare il ruolo del protagonista, Takumi Kitamura, noto in Giappone per i suoi ruoli action e soprattutto per le parti avute nei recenti adattamenti live-action di Voglio mangiare il tuo pancreas e di Tokyo Revengers.

Certo la notizia va presa cum grano salis, anche perché la fonte è tutt’altro che certa, ma non stupirebbe che, dopo mesi d’attesa il progetto relativo a Yu degli Spettri, primo di una collaborazione tra Netflix e i Toho Studios in Giappone, possa essere finalmente partito. Tuttavia nulla è stato ancora ufficialmente confermato da Netflix o da Toho, e fino a quelo momento bisognerà prendere queste notizie per quello che sono: delle semplici voci di corridoio.

Questo live-action di Yu degli Spettri, che vedrà impegnati, uno accanto all’altro, Netflix, Toho e lo studio d’animazione Robot, avrà Kazutaka Sakamoto (che per Netflix ha già realizzato Aggretsuko e soprattutto Devilman Crybaby) come executive producer, e Akira Morii (Wild 7) come produttore.

La serie uscirà simultaneamente in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix, e dunque, se i report si rivelassero veritieri, potrebbe non volerci ancora molto per scoprire di più su questo live-action.