Beastars: ecco la data d’uscita della seconda stagione

Era da tempo ormai che i fan di Paru Itagaki e del suo Beastars aspettavano notizie da Netflix sull’uscita della seconda stagione dell’anime, e finalmente il colosso dello streaming ha deciso di accontentare le preghiere e di sciogliere l’attesa, rivelando quale sarà la data d’uscita globale dell’ultima fatica dello studio d’animazione Studio Orange.

Legoshi e i suoi amici, che vivono in un mondo di animali antropomorfi dove si sente in modo molto marcato la differenza tra carnivori ed erbivori, sono pronti a fare il loro ritorno dunque, e Netflix accoglierà la seconda stagione dell’anime a braccia aperte a partire dal prossimo 15 luglio 2021. La notizia è stata condivisa da Studio Orange attraverso il proprio account Twitter: Beastars arriverà dunque su Netflix quasi sei mesi dopo la sua uscita in Giappone, all’iniio di quest’anno.

La seconda stagione dell’anime dovrà rispondere ad alcuni degli interrogativi irrisolti della prima, tra cui uno dei più pressanti è sicuramente l’identità dell’assassino di Tem l’alpaca, ma anche, e soprattutto, i dettagli sulla storia d’amore all’apparenza impossibile tra il nostro protagonista Legoshi e la coniglietta Haru.

Mentre i fan stanno ancora aspettando la seconda stagione della serie però, il manga di Beastars si è già concluso, al pari di altri capisaldi moderni del genere shonen come L’attacco dei giganti e Demon Slayer. Per il momento Paru Itagaki non ha voluto dire nulla circa le possibilità di un sequel, e la serie ha soltanto un prequel, intitolato Beast Complex, che inserisce nuovi personaggi nell’universo narrativo del manga della Itagaki.

Beastars è soltanto uno dei progetti della famiglia Itagaki pronto ad approdare su Netflix nel corso di quest’anno. Anche Baki Son of Ogre, la nuova stagione del famoso anime di lotta scritto da Keisuke Itagaki, padre di Paru, arriverà sulla piattaforma di streaming nel corso di questo 2021.

L’attesa non è mai stata così infuocata. Se anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa succederà a Legoshi, Haru e tutti i loro amici, non dovrete fare altro che puntare le vostre sveglie sul prossimo 15 luglio!