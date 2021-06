The Medium arriverà anche su PlayStation 5

Di recente abbiamo riportato che l’ESRB aveva classificato The Medium per PlayStation 5 e adesso è ufficiale. L’ex esclusiva di Xbox approderà ufficialmente sulla console next-gen di Sony. La notizia arriva direttamente dagli sviluppatori, Bloober Team, i quali hanno comunicato nella giornata di ieri che il titolo horror uscito il 28 gennaio 2021 verrà finalmente reso disponibile in una versione PlayStation 5.

Decisamente un’ottima notizia per gli appassionati del genere che non sono in possesso dell’Xbox. Al termine dell’estate infatti, più precisamente dal 5 settembre 2021, gli utenti di Sony potranno mettere le mani su The Medium (qui la nostra recensione), titolo adventure e horror che mette i giocatori nei panni di un sensitivo che deve risolvere un mistero oscuro. Per fare ciò, il protagonista si recherà in un resort abbandonato in cui utilizzerà le sue abilità psichiche per scoprirne i segreti più raccapriccianti e disturbanti.

Per avanzare nella storia, il gioco ci metterà davanti a puzzle ed enigmi vari da risolvere e prove di sopravvivenza terrificanti in cui dovremo fronteggiare degli spiriti. Sarà compito del medium, infine, riuscire ad esplorare “due realtà contemporaneamente“: quella dei vivi e quella degli spiriti. Ma non è finita qui. Un altro pauroso ostacolo ci perseguiterà: “The Maw” (letteralmente, la “Fauce“), una bestia nata da un’ignota tragedia.

Più nello specifico, il titolo è un horror psicologico in terza persona che presenta la possibilità di spostarsi tra le due dimensioni citate poc’anzi, la quale rappresenta la più rilevante meccanica di gameplay. In più, The Medium presenta delle soundtrack originali composte da Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. Il titolo, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 5 settembre per PlayStation 5.