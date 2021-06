Fatal Frame Maiden of Black Water: arriva anche su PS5, PS4, Xbox One e PC

Koei Tecmo lancerà Fatal Frame: Maiden of Black Water ( Project Zero: Maiden of Black Water in Europe) anche per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel 2021, ha annunciato l’editore. Durante il Nintendo Direct dell’E3 2021, è stata annunciata la versione per Nintendo Switch.

Supporterà le opzioni di lingua giapponese, inglese, cinese (tradizionale, semplificata), francese e tedesca. Fatal Frame: Maiden of Black Water è stato lanciato per la prima volta su Wii U a settembre 2014. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Nintendo.com:

Ritorna al Monte Ht. Hikami e affronta le tue paure

Vivete tutto l’orrore dell’originale Fatal Frame: Maiden of Black Water con nuove immagini rimasterizzate, nuovi costumi e funzionalità della modalità foto. L’avventura principale è costituita da tre storie interconnesse che portano il giocatore a scoprire l’orribile verità dietro una serie di recenti tragiche morti avvenute in una foresta con una storia infame.

Assumete il ruolo di una delle tre persone con il potere della Camera Obscura e la capacità di vedere le ombre di coloro che sono fuggiti. La storia vi condurrà in un’avventura spaventosa attraverso le rovine di una locanda inquietante, un santuario pieno di bambole a grandezza naturale e un lago pieno di sacerdotesse morte. Ogni località è collegata da un corso d’acqua che scorre in tutta la montagna. Quest’antica acqua santa è legata al mistero più orribile di tutti riguardante la storia della morte e delle tenebre sul Monte Hikami.

Caratteristiche principali