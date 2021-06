The Legend of Zelda Breath of The Wild: il titolo del sequel è un segreto

Durante l’evento Nintendo Direct 2021 abbiamo riportato il trailer ufficiale del seguito di The Legend of Zelda Breath of The Wild. Il video, di breve durata, ha mostrato semplicemente cosa possiamo attenderci a livello di qualità grafica e resa ambientale e un piccolo accenno ad una nuova meccanica di gameplay, che consisterebbe nella possibilità di attraversare interamente gli ostacoli, tramite compenetrazione.

Sebbene non fosse troppo consistente, il trailer del titolo open-world ha generato parecchio eco a causa dell’ottimo successo del primo capitolo e dell’enorme fan-base che si trascina il franchise di Zelda. Quello che ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca però, probabilmente, non è stata nemmeno la mancanza di una data specifica, bensì l’assenza di un titolo per l’opera. Il gioco per convenzione viene chiamato ancora The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, anche se non è il suo nome vero e proprio.

A questo proposito, Nintendo ha approfondito la questione, comunicando di non essere ancora pronta a diffondere un titolo (o sottotitolo) ufficiale per il momento, anche a causa di eventuali spoiler che potrebbero essere dedotti da un nome troppo esplicativo. Durante un’intervista con IGN, Bill Trinen e Nate Bihldorff (Nintendo Treehouse) hanno dichiarato che per adesso Nintendo sta chiamando il videogioco con la seguente dicitura: “il sequel di Breath of The Wild“.

Per quanto riguarda il motivo per cui insistiamo nel non rivelare il titolo del prossimo Zelda, bisognerà rimanere aggiornati, in quanto i nomi nella saga ricoprono ruoli molto importanti. Non tanto i titoli, quanto i sottotitoli che danno alcuni piccoli indizi su cosa potrebbe accadere. É naturale che la gente voglia inquadrarlo in un determinato modo, noi di Nintendo lo chiamiamo “il sequel di Breath of The Wild”.

Durante il Nintendo Direct dell’E3 2021, è stato comunicato che il titolo sarà un’esclusiva per Nintendo Switch e che verrà reso disponibile al pubblico nel corso dell’anno 2022.

