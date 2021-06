Lost Eidolons: la demo per PC è disponibile da oggi

Tante le demo disponibili in questa settimana di E3 2021, alcune di titoli dotati di un enorme seguito (come Stranger of Paradise), altre di giochi considerabili un po’ più di nicchia. Un esempio che calza a meraviglia in quest’ultima categoria è proprio Lost Eidolons, un gioco di ruolo sviluppato da Ocean Drive Studio.

Lost Eidolons è un titolo RPG con meccaniche di combattimento basate sui turni ed è ambientato in un mondo occidentale fantasy, denominato Artemesia. Il gioco alterna momenti di scontri accattivanti a situazioni in cui meditare sulle proprie azioni risulta indispensabile, così come prepararsi al meglio per i propri combattimenti. Sarà cruciale a questo proposito attrezzarsi efficacemente, in modo tale da non risultare in difficoltà qualora ci si trovasse faccia a faccia con un nemico.

Il protagonista della storia che ci ritroveremo a dover gestire è Eden, un rispettabile mercenario che vive nella cittadella medievale di Lonetta. Quando una cospirazione di aristocratici mette in ginocchio la classe medio-bassa, Eden si ritroverà a doversi studiare uno stratagemma vincente che possa rovesciare con successo il regno dell’Imperatore Ludivictus.

Per poter raggiungere il suo scopo, però, il soldato dovrà affrontare un viaggio impegnativo all’insegna di dilemmi morali, adii pesanti e tradimenti logoranti, che lo condurrà non solo al compimento del suo obiettivo ma anche alla scoperta di se stesso tramite un’avventura introspettiva. La demo di Lost Eidolons è disponibile a partire da oggi 16 giugno 2021 per PC via Steam e in futuro potrebbe approdare su Nintendo Switch e PlayStation.