No More Heroes 3: mostrato del gameplay inedito

Di No More Heroes 3 non si è parlato durante il Nintendo Direct 2021, questo perché al titolo d’imminente uscita è stata dedicata una live di Nintendo Treehouse, al termine dell’evento della Grande N. In quell’occasione è stato approfondito il titolo in previsione del suo lancio a livello internazionale previsto per il 27 agosto 2021.

Il terzo capitolo della saga di Grasshopper Manifacture è stato oggetto di un approfondimento durato poco meno di mezz’ora, in cui è stato analizzato il gameplay del titolo (già accennato in precedenza) che vede protagonista l’assassino Travis Touchdown. Suddetto killer si pone l’obiettivo di sconfiggere il principe alieno FU e i suoi dieci aiutanti, nonché assassini extraterrestri. Lo scopo del principe è quello di conquistare la Terra e di prenderne il controllo.

Non solo, Travis vuole raggiungere la top-position nella classifica dei Supereroi Galattici. Per partecipare alla competizione, però, necessita di pagare una tariffa piuttosto elevata che riuscirà a coprire svolgendo delle missioni in giro per la città. Dal trailer, infine, si evince che No More Heroes 3 sarà fortemente improntato all’azione e che si potranno utilizzare i Joy-Con per brandire la katana di Travis e anche per effettuare delle straordinarie mosse di wrestling. Con la katana sarà possibile effettuare delle combo e assestare dei colpi finali devastanti.

Il video, in cui si alternano momenti di gameplay e commenti da parte degli sviluppatori, ha posto l’accento anche sulla personalizzazione del personaggio a livello di vestiario e sulla possibilità di poter interagire con il gatto domestico facendolo giocare con una palla. Ci toccherà aspettare ancora due mesi prima di poter mettere le mani su No More Heroes 3: il titolo, infatti, approderà su Nintendo Switch il 27 agosto 2021.