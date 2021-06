Tour de France 2021 Recensione: il ritorno della Grand Boucle

Puntuale come ogni anno, e in particolare in questo periodo della stagione, approda sul mercato Tour de France 2021, titolo di Cyanide dedicato alla “Grande Boucle”. La compagnia francese ripropone con una puntualità quasi maniacale la sua iterazione ciclistica, a metà strada tra la simulazione e l’arcade, che negli ulti anni sta riscuotendo sempre maggior successo. Nell’anno del passaggio alla next-gen la software house transalpina ha deciso di proporre un software tutto sommato (forse troppo) “conservativo”, profondamente legato all’ottimo Tour de France 2020 di cui questo capitolo rappresenta, a conti fatti, una sorta di naturale evoluzione. Tra piccole novità interessanti e una grandissima fetta di contenuti già assaporati durante le scorse edizioni, Tour de France 2021 ha saputo divertirci quanto basta e soprattutto farci respirare l’aria della competizione ciclistica più famosa al mondo, per quanto sarà doveroso fare un passo avanti sostanzioso per la prossima edizione in quanto, arrivati a questo punto, la serie necessita di una piccola “svecchiata” soprattutto da un punto di vista tecnico ed estetico.

Tour de France 2021: lo spettacolo della Grand Boucle a portata di tutti!

Prima parlavamo di “continuità” e non è un caso. Per questa edizione 2021, Cyanide ha optato per “giocare in casa”, portando sugli schermi degli appassionati un prodotto solido ma non rivoluzionario, che si limita a migliorare e a puntellare le ottime cose intraviste negli scorsi anni. Il primo e più evidente esempio è quello relativo alle modalità di gioco, che ritornano praticamente in maniera invariata rispetto alla passata stagione, fatta eccezione per alcuni accorgimenti sicuramente più che interessanti.

A trarre i vantaggi più evidenti di questi upgrade è sicuramente la modalità “regina” di Tour de France 2021, ossia il MyTour. Cynaide ha deciso di dare più libertà ai giocatori offrendo la possibilità di personalizzare in maniera sensibile quella che è l’esperienza di gioco. Con Tour de France 2021 sarà possibile infatti, tra le altre cose, creare una sorta di competizione personalizzata, con la possibilità di scegliere tra gli oltre 80 tracciati su licenza e perfettamente ricreati dalla software house. Pur senza risultare rivoluzionaria, questa feature saprà fare felici moltissimi giocatori, andando ad ampliare sensibilmente quello che è uno degli aspetti più delicati della produzione: la longevità.

Con questi ritocchi essa assume dimensioni sicuramente più importanti, accompagnata in maniera comunque adeguata anche dalle modalità “minori”, anch’esse in piccola parte riviste in alcuni aspetti. Anche il Pro Team e il Pro Leader godono di piccole aggiunte, capaci di ampliare l’offerta di gioco, ma comunque non rivoluzionarie. Cynaide ha concentrato i suoi sforzi per celebrare soprattutto da un punto di vista “contenutistico” il Tour della ripartenza, e siamo convinti che, con la stessa attenzione ma con qualche novità più pesante, la prossima edizione del titolo potrà fare veramente molto bene su un mercato in continuo mutamento.

Un gameplay per tutti i gusti

Portando avanti la strada intrapresa con le ultime edizioni del gioco, Cynaide ha riproposto per questo Tour de France 2021 un gameplay polivalente, pensato un po’ per accontentare ogni tipo di palato. Grazie ad una selezione di comandi stratificata ma comunque semplice da memorizzare, il titolo riesce a piazzarsi praticamente a metà in un’ipotetica scala di complessità, risultando in tal modo un giusto compromesso per tutti i giocatori. La software house transalpina continua a portare avanti la volontà di creare una struttura che cerchi di essere a metà tra la simulazione, l’arcade e il gestionale, riuscendo però soltanto in parte nei suoi intenti. È possibile controllare direttamente il proprio avatar ma anche affidarsi in larga parte all’intelligenza artificiale, così come è possibile dare delle istruzioni precise al team e a ogni singolo membro della squadra.

Tutto questo senza dimenticare di mangiare o di controllare la fatica e lo sforzo, elementi ben contestualizzati e che sicuramente rappresentano uno dei punti più interessanti della produzione. Ciò diventa importante anche considerando il livello di sfida se vogliamo elevato offerto dal titolo, che quest’anno si conferma senza troppe remore. Tour de France 2021 non è un titolo semplice e a causa anche di un’IA sia degli avversari sia degli alleati ben sviluppata, riuscire a portare a casa dei buoni risultati non è mai una missione semplice. Va da sé che risulta necessario trovare velocemente una quadra che spesso e volentieri può poter significare riuscire a comprendere la natura “duale” della produzione, una produzione che forse trova proprio nel suo voler fare un po’ tutto e per forza uno dei suoi limiti più evidenti, per quanto siamo ben conosci del fatto che, probabilmente, ne rappresenta anche uno degli aspetti più caratteristici e apprezzati.

Grafica e tecnica da rivedere

Come dicevamo in apertura, uno dei principali difetti della produzione è legato all’aspetto tecnico e grafico. Se da un punto di vista “sensoriale” il gioco riesce a regalare belle emozioni, grazie alla licenza completa della competizione a cui consegue una veste estetica che restituisce gli stessi feeling di una diretta tv, a stonare pesantemente è la realizzazione di elementi importantissimi del gioco, su tutti quelli degli stessi piloti. La versione PlayStation 4 del titolo, quella da noi testata grazie a un codice fornitoci dal publisher, ha evidenziato tutti i limiti di una produzione che, in particolare sotto questo aspetto, sembra essersi fermata completamente (o quasi) con lo sviluppo. Il motore grafico che spinge i modelli poligonali è il medesimo e in particolare questi ultimi risultano pesantemente “arretrati” e non al passo coi tempi, nemmeno prendendo come standard l’ormai old-gen. A risultare inadeguati sono sia la densità di pixel con cui i ciclisti sono ricreati sia proprio le animazioni, che risultano quasi in tutte le occasioni innaturali e poco credibili.

Come se non bastasse, inoltre, ci siamo imbattuti più volte in un bug molto fastidioso, il quale fa apparire tutti gli atleti con lo stesso volto in game. È un peccato dover annotare questi enormi problemi ad una struttura tecnica che, come dicevamo prima, viene accompagnata da una licenza totale e da una veste estetica e sonora molto credibile e accurata, e soprattutto da una riproposizione maniacale della maggior parte dei circuiti presenti, il che stona pesantemente con quanto detto poco sopra. Ci aspettiamo un grosso passo avanti da Cyanide per quello che sarà il prossimo capitolo della serie, per quanto comunque alcuni aspetti funzionano in maniera tutto sommato discreta.

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Cyanide

Publisher: Bigben Interactive

Tour de France 2021 è un titolo conservativo, una sorta di versione “completa” del titolo dell’anno scorso arricchita da alcune novità contenutistiche decisamente interessanti. Cynaide ha preferito optare per una formula già rodata per questo capitolo, che si palesa come fortemente di transizione, per quanto alcune novità risultino discretamente interessanti. A farci storcere non poco il naso è però una veste tecnica che, dal nostro punto di vista, sfiora pericolosamente i limiti dell’impresentabile, risultando vetusta e non al passo coi tempi nemmeno basandoci sull’hardware e i limiti di PlayStation 4. Nel complesso il titolo risulta sicuramente imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, ma se siete dei potenziali nuovi giocatori, beh, probabilmente fareste meglio ad aspettare le prossime iterazioni del brand per valutare o meno l’acquisto.