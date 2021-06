Rogue Spirit uscirà dall’Early Access dal 25 Agosto

Rogue Spirit, un gioco d’azione rogue-lite 3D ispirato agli anime, sarà presto disponibile su Steam in Accesso Anticipato, unendo l’esperienza rogue-lite proceduralmente generata alla meccanica unica di impossessamento dei nemici. Il gioco sarà acquistabile in Accesso Anticipato dal 25 agosto. Pubblicato da 505 Games e sviluppato da Kids With Sticks, è un gioco single player 3D rogue-lite visivamente stupefacente con leggeri elementi stealth. Con potenziamenti randomizzati e stili di gioco diversi, nessuna partita di Rogue Spirit sarà uguale all’altra.

Gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova demo gratuita in modo che i giocatori possano provare questo nuovo titolo rogue-lite. La demo sarà disponibile durante lo Steam Next Fest (16 giugno-22 giugno) e fino al lancio del gioco in Early Access. Rogue Spirit espande il genere rogue-lite, tipicamente visto in una prospettiva 2D, e lo adatta in un mondo 3D splendidamente ispirato agli anime, alle culture giapponesi e del sud-est asiatico. I giocatori assumeranno la forma del fantasma dell’ex principe di Midra, possedendo i personaggi nemici e assorbendo le loro abilità per liberare la terra da un’incombente e sempre presente minaccia del male.

Il mondo di Rogue Spirit è in continuo mutamento, rendendo ogni partita personale a seconda dello stile di gioco scelto dal giocatore. Attraversando 10 livelli generati proceduralmente all’interno di cinque biomi unici, Il tuo spirito assorbe le abilità dei nemici utilizzando la meccanica di possesso, affrontando 20 tipi di nemici unici, ognuno con le proprie abilità specializzate, armi e potenziamenti. Le caratteristiche chiave e gli oggetti di ogni nemico sconfitto possono essere assorbite e adattate al personaggio del giocatore. Sia che si tratti di entrare nella mischia e combattere da vicino o tenersi a distanza, la scelta del giocatore è infinita in questa rivisitazione creativa del genere rogue-lite.