Prison Architect: disponibile il DLC Second Chances

Da oggi 16 giugno è disponibile Second Chances, nuovo DLC di Prison Architect, il gestionale sulla prigione sviluppato da Double Eleven e Introversion Softwre. Per l’occasione il publisher Paradox Interactive ha fatto uscire il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre su Nintendo Switch sarà disponibile dal 29 giugno.

Queste le caratteristiche del contenuto attraverso la pagina Steam:

In Prison Architect: Second Chances, i tuoi detenuti potranno ricominciare da capo, grazie alle caratteristiche di correzione e riabilitazione che li aiuteranno a migliorare la propria condotta e a ridurre le condanne a loro carico.

La via della riabilitazione

Nuovi programmi, come la pet therapy, incontri con i civili e lezioni di risoluzione dei conflitti tenute da ex prigionieri, possono limare i tratti negativi dei detenuti e far affiorare dei comportamenti migliori.

Buona condotta

I detenuti possono vedersi ridotta o estesa la condanna in base alle proprie azioni, e i recidivi ora possono essere mandati di nuovo in prigione. I giocatori verranno ricompensati per ogni detenuto riabilitato e multati per ogni recidivo.

Largo al miglioramento

I detenuti con titoli lavorativi precedenti o guadagnati in carcere possono diventare fornitori per prigionieri e visitatori in spazi gestiti da loro, tra cui un forno e un ristorante.

Rientro in società: i detenuti possono maturare esperienza lavorativa partecipando a vari programmi produttivi e formativi.