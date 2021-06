Monster Hunter Stories 2 Anteprima: armiamoci e partiamo

Durante la Nintendo Treehouse dell’E3 2021, avvenuta qualche giorno fa, tra le tante novità presentate, c’è stato spazio anche per dare un’occhiata a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. L’ultimo capitolo della famosa saga multimediale sta per sbarcare il 9 luglio su PC e Nintendo Switch. Nonostante l’uscita ormai prossima, i molti fan non hanno perso l’occasione per sbirciare ciò che li aspetterà in quella che sembra già un’entusiasmante avventura. All’interno dei 47 minuti di gameplay presentati, molti sono stati gli elementi che hanno catturato la nostra attenzione, facendoci pregustare ancora una volta, infinite ore di combattimenti contro mostri indimenticabili.

Monster Hunter Stories 2: un mondo da esplorare

All’interno del coloratissimo (e a tratti cartoon) mondo di Monster Hunter Stories 2, interpreteremo il ruolo del nipote di Red, un famoso e rinomato Rider locale. La nostra quotidianità viene sconvolta dall’incontro con Ena, una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un pericoloso uovo di Rathalos. Da questo incontro inatteso muoverà i primi passi la nostra avventura, pronta a trasportarci in una storia colma di azione e scontri, oltre che di creature epiche. Tra queste c’è indubbiamente il misterioso Blazewing Ratha, la creatura che uscirà dall’uovo e che ci accompagnerà nella nostra pericolosa missione. Una storia coinvolgente che sembra si svilupperà una narrazione più articolata e lineare, in contrapposizione ai precedenti capitoli della saga dove il tutto si risolveva in una serie di missioni da completare (ma non per questo meno coinvolgenti).

All’interno di quello che possiamo definire un classico JRPG, avremo la possibilità di esplorare un vasto mondo, variegato e pericoloso, all’interno del quale dovremo compiere alcune missioni per procedere nella nostra avventura. Come mostrato nel gameplay, potremo contare su numeroso gruppo di creature differenti per poterci spostare velocemente sul territorio e raggiungere la nostra destinazione finale. Il tutto viene sempre caratterizzato da uno stile colorato, meno serioso rispetto ad altri capitoli della serie Monster Hunter, che ricorda per alcuni aspetti un cartone animato. Forse, per favorire proprio questo stile grafico differente, alcuni dettagli nell’ambiente non sembrano realizzati al meglio, risultando molto spigolosi e, in alcuni casi, semplicemente abbozzati.

La varietà di creature presenti all’interno di questo gameplay rimane comunque impressionante. Sia quelle alleate che i mostri avversari sono diversi, anche nel piccolo spazio che ci viene mostrato all’interno del video. I mostri presenti nella spiaggia e nella foresta mostrate, ci danno un perfetto assaggio degli scontri a cui dovremo sottoporci durante lo svolgersi di Monster Hunter Stories 2. Da piccoli ma letali insetti fino a un temibile e gigantesco Pukei-Pukei volante. Il tutto per portare a termine la missione e tornare alla nostra accogliente, sicura e super attrezzata casa base, dove incontrare volti amici e rinfoltire il nostro armamentario.

Un sistema a turni per la caccia grossa

Proprio come in Monster Hunter Stories, anche il secondo capitolo si differenzia dai precedenti titoli della saga per un sistema di combattimento a turni. Come mostrato nel lunghissimo video gameplay, nel momento in cui entreremo in contatto con un avversario, verremo trasportati sul terreno di scontro e, dopo una breve sequenza animata introduttiva, potremo mettere mano alle nostre armi. Insieme a noi ci saranno anche i nostri fedeli animali che saranno pronti a sostenerci durante il combattimento con i loro attacchi e abilità speciali.

Ogni volta che sarà il nostro turno, avremo a disposizione diverse possibilità, tra cui le classiche Fight, Skills, Items o Run Away ma anche le particolari Ride e Monsties. Durante il combattimento potremo anche switchare le armi a nostra disposizione, così da poter strutturare strategie di attacco meno impostate e prestabilite, ma variabili sulla base dell’evolversi dello scontro e delle azioni degli avversari. Una strategia che potrà contare anche su tre tipologie di attacchi differenti: Power Attack, Technical Attack o Killer Strike, azioni differenti che portano con sé vantaggi e svantaggi, da utilizzare con attenzione per far volgere a proprio favore lo scontro. Al termine della battaglia, una pagella riepilogativa ci mostrerà quanto siamo stati abili nel combattimento, assegnandoci un voto e un punteggio, quanto PX abbiamo guadagnato noi e i membri del party e quali oggetti abbiamo raccolto dagli avversari.

Non sempre sarà semplice abbattere i mostri che incontreremo lungo il nostro cammino e alcune volte capiterà di dover cedere contro la forza o le abilità dell’avversario. In quel caso, lo scontro non avrà termine immediato. Nel momento in cui uno dei nostri membri del party perderà tutti i punti vita, tornerà immediatamente in piedi grazie alla presenza di tre cuori, tre vite che ci daranno la possibilità di poter combattere ancora. Potremo così tentare strategie differenti come utilizzare la modalità Ride e cavalcare il nostro compagno animale, per un attacco combinato più devastante (sacrificando però un turno). Le molte possibilità aprono quindi la strada a molteplici tecniche e tattiche, rendendo il sistema di combattimento di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin veramente stimolante e molto variegato.

Monster Hunter Stories 2: uno stile tribale che incanta

Terminati gli scontri, possiamo continuare a viaggiare per il vasto mondo, pronti a compiere nuove esaltanti missioni. A guidarci avremo a disposizione la nostra fidata mappa circolare, essenziale ma funzionale, che ci mostrerà la nostra posizione e quella dei nostri obiettivi. Un utile strumento per non perdere mai l’orientamento, supportata anche da infografiche a schermo che ci ricorderanno sempre come si chiama il luogo dove ci troviamo e quale è la missione che dobbiamo compiere. Ma se non siete amanti dei lunghi viaggi, potrete contare su un utile sistema di spostamento rapido, utilizzato nel video gameplay per tornare al villaggio.

Tutti questi elementi vengono caratterizzati da una grafica essenziale ma coordinata con quello che è lo stile del gioco. L’ambientazione generale è infatti inspirata a una sorta di antico ma colorato villaggio tribale e ogni singolo elemento (non solo abitazioni, abiti e armi ma anche icone e scritte di menù) è coordinato a questo stile. Piccole accortezze che contribuiscono a rendere più coeso e credibile il mondo che ci apprestiamo ad esplorare. Una realtà che sembra aver preso tutti gli elementi di forza dei precedenti capitoli, come la struttura generale, il sistema di cavalcature, lo sviluppo a missioni, amalgamandoli insieme in un mix nuovo e originale, trasformando il tutto in un’esperienza di gioco che incuriosisce e diverte. L’attesa ormai è veramente alta per l’uscita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ma il 9 luglio è dietro l’angolo. Per chi non riesce ad aspettare così tanto, potrà comunque scaricare una demo a partire dal 25 giugno, i cui salvataggi verranno poi caricati nel gioco completo.

PIATTAFORME: PC, Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Capcom

PUBLISHER: Capcom

DATA D’USCITA: 9 luglio 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si è mostrato in un lungo gameplay durato ben 47 min. Durante questo assaggio del gioco abbiamo potuto ammirare un mondo ispirato alla civiltà tribali, rielaborato in chiave originale, colorata e divertente. Ogni elemento del gioco, dal singolo elemento decorativo dell’ambiente fino alla più piccola icona, vanno ad enfatizzare questa realtà arcaica, creando un’omogenea esperienza di gioco e dimostrando grande cura per i dettagli. Attenzione che non abbiamo riscontrato nel comparto grafico del gioco, dove gli ambienti perdono di dettagli e definizione. Questo piccolo neo perde in ogni caso d’importanza di fronte al sistema di combattimento a turni dove le molte opzioni di attacco, la possibilità di lottare a fianco e sopra i propri mostri e l’opportunità di cambiare arma in combattimento, permette di personalizzare e variare la propria strategia di gioco. Monster Hunter Stories 2 sembra essere la nuova piccola perla di questa grande saga videoludica. A noi non resta altro che aspettare il 9 luglio per la sua uscita su PC, tramite Steam, e Nintendo Switch.