Battlefield 2042 confermata la presenza dell’IA nel multiplayer

Visti gli ultimi annunci, i bot presenti nei titoli multiplayer non saranno una novità. Basti vedere Halo Infinite che ha implementato la cosa per rendere disponibile una sezione dedicata al training o, ancora, il neo-annunciato Battlefield 2042 di EA.

Proprio su quest’ultimo infatti, arrivano altre informazioni e giusto sul fronte dei bot all’interno delle partite, sommati ad altri giocatori reali. Tramite un post sul blog ufficiale, il colosso ha affermato che ciò è stato fatto per “riempimento”, affinché ci si possa assicurare i server pieni “in ogni zona da cui si giochi”.

A quanto pare, tale opzione sarà predefinita e non ci sarà, almeno all’uscita, alcuna voce per cambiarla. Sarà inoltre possibile giocare in coop vs. IA con i propri amici o, ancora, andare in giocatore singolo per affinare le proprie abilità.

Cosa ne pensate di queste informazioni relative a Battlefield 2042? Vi ha colpito il gameplay? Fatecelo sapere nei commenti!