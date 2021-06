Super Monkey Ball: Banana Mania Anteprima [E3 2021]

Super Monkey Ball: Banana Mania segna il ritorno di una saga iconica che, proprio quest’anno, compie il suo ventennale. Correva infatti il lontano 2001 quando il primo, indimenticabile episodio faceva il suo glorioso debutto in versione Arcade per le sale giochi giapponesi, con uno chassis dotato di joystick a forma di banana. Diretto da Hisashi Endo, il divertente titolo SEGA, sviluppato internamente da Amusement Vision Ltd. arriva anche nelle case dei videogiocatori con una splendida conversione esclusiva per Nintendo GameCube, piattaforma per cui diventa un vero e proprio titolo simbolico. Il bizzarro Action Platform ci mette nei panni di tre scimmiette intente a rotolare, grazie ad una palla trasparente, lungo stranissimi livelli dal sapore quasi psichedelico, ricordando quasi, nel gameplay di base, l’immortale classico Marble Madness, titolo del 1984 creato da Mark Cerny, oggi uno dei più importanti volti del mondo Sony PlayStation. La serie ha visto il suo ultimo episodio nel 2019, con l’uscita del divertente Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, riedizione della precedente versione del 2006 per Nintendo Wii, che trovate recensito in questa pagina. Per celebrare al meglio il ventennale cosa meglio di una raccolta dei primi titoli mai usciti sul mercato?

Super Monkey Ball: Banana Mania è stato annunciato durante il Nintendo Direct, ma non si tratta di una esclusiva per la console ibrida della grande N, poiché il titolo è invece un multipiattaforma, previsto per Nintendo Switch, Sony PlayStation4, Sony PlayStation5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X/S e per l’immortale Personal Computer. La collection propone la versione rimasterizzata dei primi tre giochi della frenetica saga, ovvero:

Super Monkey Ball (Nintendo GameCube, 2001)

Super Monkey Ball 2 (Nintendo GameCube, 2002)

Super Monkey Ball Deluxe (Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox, 2005)

La curiosità della raccolta è che in realtà, come sappiamo, la versione Super Monkey Ball Deluxe altro non è che un mega mix di livelli tratti dal primo e dal secondo episodio per Nintendo GameCube. Molto corposa l’offerta totale dunque, che presenta oltre trecento livelli, ben dodici mini giochi ed una grafica di personaggi, scenari e stage decisamente ben realizzata. Una volta scelta la nostra scimmietta preferita tra quelle disponibili, si tratterà di affrontare livelli molto ben disegnati, alcuni dei quali ormai sono diventati davvero dei classici della serie, e cercare di non perdersi all’interno dei labirinti, a volte claustrofobici, altre fin troppo spaziosi, dalle forme inusitate e, quasi sempre, in una lotta all’ultimo secondo con il tempo. Del resto, lo ricordiamo, il titolo nasce come Arcade puro, in cui la filosofia Money Grabber, che ci fa morire spessissimo, era ancora quella tipica degli anni novanta in cui, tra una sigaretta e l’altra, fumata rigorosamente al chiuso, si inserivano monetine da cento yen come se non ci fosse un domani! Due personaggi giocabili devono ancora essere svelati, ma indagini da parte di esperti investigatori del settore hanno portato alla voce che potrebbe trattarsi di Sonic e Tails, icone SEGA per eccellenza. L’hyper per Super Monkey Ball: Banana Mania a questo punto diventa incontrollabile, e non vediamo l’ora che arrivi il 5 ottobre 2021 per poterci mettere le mani sopra!