F1 2021: il nuovo trailer è sulle funzionalità di gioco

Codemasters ed Electronic Arts hanno presentato oggi, in anteprima, il trailer delle feature di F1 2021, il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2021. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Offrendo ai giocatori Braking Point, una nuova funzionalità basata sulla narrazione, F1 2021 riflette più che mai anche la vita reale con nuove opzioni dinamiche. Per chi concorre in My Team, le statistiche dei piloti di F1 del mondo reale si aggiornano nel corso della stagione per riflettere l’azione in pista, mentre Real-Season Start consente ai giocatori di entrare in gioco in qualsiasi punto del calendario che ha già avuto luogo con classifiche aggiornate.

Braking Point consente ai giocatori di scalare la classifica della F2 per iniziare un percorso in F1 con uno dei cinque team del 2021 FIA Formula One World Championship. Il titolo è caratterizzato da una combinazione di momenti in pista e fuoripista attraverso un mix di azione di corsa e scene drammatiche, amicizie e rivalità che si formeranno attraverso tre impegnative stagioni. I giocatori possono competere contro l’attuale schiera di piloti di Formula 1, per farsi un nome contro un cast nuovo e personaggi che ritornano, tra cui Devon Butler, l’antagonista di F1 2019.

Con una vasta gamma di opzioni e una presentazione di gioco migliorata, i piloti possono ora connettersi in più modi. La funzione Carriera per due giocatori offre un nuovo entusiasmante modo di godersi questa apprezzata modalità, consentendo ai giocatori di collaborare con un singolo costruttore o di gareggiare testa a testa con squadre rivali in sessioni sincrone. Per le corse più informali, torna la funzione di schermo diviso per due giocatori, che permette di gareggiare dal divano in modo competitivo. Sulle console di nuova generazione, F1 2021 vanta un miglioramento visivo, danni migliorati alla carrozzeria e agli pneumatici e tempi di caricamento più rapidi.

“F1 2021 è un tour de force che offre qualcosa a ogni fan delle corse”, ha affermato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. “Il trailer delle funzionalità offre una panoramica di tutte le entusiasmanti innovazioni che attendono i nostri giocatori. Sia che vogliano vivere la loro storia di F1 in Braking Point, sia che desiderino competere con e contro gli amici, F1 2021 è senz’ombra di dubbio l’esperienza di corsa definitiva di nuova generazione.”

La F1 2021 digital Deluxe Edition include sette iconici piloti di F1 accuratamente realizzati da utilizzare in My Team, tra cui Michael Schumacher, Ayrton Senna e Alain Prost. Il titolo include inoltre contenuti di personalizzazione esclusivi, 18.000 PitCoin, il Braking Point Content Pack (un set di oggetti di gioco ispirati alle star immaginarie della nuova storia) e tre giorni di accesso anticipato. I giocatori che pre ordinano la Standard Edition riceveranno il Braking Point Content Pack e 5.000 PitCoin.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che F1 2021 sarà disponibile dal 16 luglio e pubblicato da EA SPORTS debutterà su Xbox Series X|S e PlayStation 5, insieme a PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.