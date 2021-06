Samurai Warriors 5: disponibile la demo per console in Giappone

Soltanto un paio di settimane fa, l’attesissima produzione musou di KOEI TECMO e Omega Force, Samurai Warriors 5, ha ricevuto una lunga lista di dettagli su moltissimi campi, proprio a fronte dell’ormai imminente uscita del titolo nel Paese del Sol Levante.

Nelle ultime ore tuttavia, tramite un post sul Twitter ufficiale del gioco, è stato rivelato che la demo del gioco è ora disponibile in Giappone per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La parte permessa dalla prova corrisponde alla sezione introduttiva della storia, con la possibilità di conservare i progressi fatti per poi continuarli sulla versione finale del gioco.

Purtroppo, tale prova sarà disponibile soltanto in Giappone da quel che ci è dato sapere. Nessuna demo è prevista per la versione occidentale di Samurai Warriors 5, in arrivo quest’estate per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il periodo storico descritto nel primo titolo della serie uscito originariamente nel 2004, viene riproposto in una nuova versione aggiornata.

Rispetto al primo titolo, il gioco si arricchisce di una grafica largamente più evoluta, nuovi ufficiali e nuova azione. il tutto sul drammatico sfondo della guerra tra gli stati belligeranti .

Un’attenzione particolare è stata posta alla vita di Nobunaga Oda e di Mitsuhide Adechi con l’intento di illustrare con maggiore nitidezza l’epoca degli stati belligeranti dalla fine della Ōnin War all’Incident at Honnōji. Questo titolo segna l’inizio di una nuova serie nella quale vengono riproposte le storie e i personaggi dell’originario primo capitolo in una nuova versione aggiornata.