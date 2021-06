Blaster Master Zero arriva per One e Series X|S, a seguire anche il secondo capitolo

Inti Creates ha annunciato nelle ultime ore che l’amata serie Blaster Master Zero, originariamente pubblicata su 3DS e Switch nel mese di marzo 2017, sarà disponibile anche sulle console Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S.

Per l’esattezza, i titolo arriveranno sì entrambi, ma in date diverse. Si parla del primo capitolo disponibile dal giorno 1 luglio, seguito poi dal successore il 15 dello stesso mese. Il prezzo per ciascuna delle produzioni si attesterà sui €9.99, con la possibilità di ottenere uno sconto del 20% sul preordine.

Il secondo capitolo di Blaster Master Zero, ricordiamo, uscì in origine per Switch nel 2019, seguito dalla versione PC nel mese di novembre 2019 e PlayStation 4 a giugno dello scorso anno, circa lo stesso percorso del suo predecessore. Cosa ne pensate? Giocherete i titoli targati Inti Creates sulle console Microsoft? Fatecelo sapere!

La feccia mutante non impara mai! Blaster Master Zero debutta su Steam! Blaster Master Zero è un gioco di azione ed esplorazione con grafica stile 8 bit a visuale laterale e dall’alto degli anni d’oro del NES. Aggiunge novità come giocabilità migliorata, uno scenario più solido e molto altro ancora.

Segui Jason, Eve e Fred in questo viaggio intergalattico! Ritorna il gioco ibrido scroller laterale/avventura top-down “Blaster Master Zero” con l’attesissimo sequel! Scopri la storia mai raccontata di Jason ed Eva dopo la sconfitto del flagello mutante sulla Terra in “Blaster Master Zero”.