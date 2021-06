PlayStation 5: rumor indicano la sessione di vacanze del 2022 per il lancio di PSVR 2

Sebbene l’ammiraglia Sony PlayStation 5 supporti il PlayStation VR, allo stato attuale delle cose non può far girare nativamente i giochi dedicati alla tecnologia: il tutto per ora funziona solo tramite retrocompatibilità.

Con un nuovo visore PSVR in lavorazione, come ben saprete, ciò potrebbe cambiare “a breve”. Un nuovo headset è stato confermato da Sony verso l’inizio dell’anno, seguito poi da immagini e informazioni varie. Oltre a ciò però, gli utenti non hanno poi ricevuto altro in merito, come ad esempio una finestra di lancio.

Proprio riferendoci a quest’ultima parte, Sony non ha ancora dato alcuna finestra o periodo di lancio a proposito, ma ci ha pensato Bloomberg il quale, tramite un report di proprio pugno, ha affermato che il PSVR next-gen sia attualmente previsto per la sessione di vacanze del 2022, stando almeno ad alcune fonti anonime consultate dalla redazione.

Inoltre, pare che il PSVR 2 userà all’interno dei propri headset display Samsung OLED. Quest’ultima informazione, potrebbe essere accompagnata dall’altra riguardo la risoluzione offerta dalla nuova tecnologia, la quale arriverebbe a 2000×2040 per occhio, toccando la cifra di 8.16 milioni, affiancando poi tutta una serie di altre tecnologie.

Ovviamente, tutto quanto scritto sinora non va assolutamente preso per vero, vista la non ufficialità delle fonti. Di sicuro potrete però tenere a mente questo articolo nel momento in cui se ne saprà di più riguardo il nuovo visore VR per PlayStation 5, così da poter confrontare il tutto.