The Elder Scrolls Online: ecco la versione ottimizzata per next-gen

Bethesda ha finalmente salutato l’arrivo (annunciato durante l’ultimo Xbox & Bethesda Game Showcase) di The Elder Scrolls Online nella sua versione migliorata per console, un aggiornamento di nuova generazione per il premiato RPG che sfrutta la notevole potenza delle console di nuova generazione Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Disponibile da ora, chi possiede o acquista The Elder Scrolls Online per Xbox Series X e S, PlayStation 5, Xbox One o PlayStation 4 riceverà gratuitamente ESO: Versione migliorata per console per le piattaforme di nuova generazione. Anche i membri di Xbox Game Pass potranno usufruire dei vantaggi della versione ottimizzata per next-gen giocando su Xbox Series X e S.

The Elder Scrolls Online: versione migliorata per console rappresenta un momento importantissimo con l’arrivo della vera esperienza di Elder Scrolls Online sulla nuova generazione di console. Ecco un’anteprima dei miglioramenti che i giocatori troveranno nella nuova versione:

Prestazioni di nuova generazione: con la potenza di Xbox Series X e S e PlayStation 5 il gioco potrà girare a 60 FPS in modalità Performance. Per chi vuole rifarsi gli occhi con la grafica, la modalità Fidelity permette ai giocatori su Xbox Series X e PS5 di godersi il gioco in risoluzione 4K nativa a 30 FPS, mentre su Xbox Series S il gioco girerà a 1440p e 30 FPS.

con la potenza di Xbox Series X e S e PlayStation 5 il gioco potrà girare a 60 FPS in modalità Performance. Per chi vuole rifarsi gli occhi con la grafica, la modalità Fidelity permette ai giocatori su Xbox Series X e PS5 di godersi il gioco in risoluzione 4K nativa a 30 FPS, mentre su Xbox Series S il gioco girerà a 1440p e 30 FPS. Distanza di visualizzazione aumentata: per i giocatori a cui piace ammirare l’immensa bellezza di ESO, la distanza di visualizzazione del gioco è quasi raddoppiata, permettendo di vedere meglio il mondo sempre in espansione di Tamriel.

per i giocatori a cui piace ammirare l’immensa bellezza di ESO, la distanza di visualizzazione del gioco è quasi raddoppiata, permettendo di vedere meglio il mondo sempre in espansione di Tamriel. Caricamenti migliorati: sfruttare la potenza della nuova generazione significa che i caricamenti sono stati quasi dimezzati su Xbox Series X e S e PlayStation 5, consentendo ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo di ESO con attese ridotte.

sfruttare la potenza della nuova generazione significa che i caricamenti sono stati quasi dimezzati su Xbox Series X e S e PlayStation 5, consentendo ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo di ESO con attese ridotte. Texture e anti-aliasing migliorati: adesso le ombre sono più definite in tutto il mondo di Tamriel, creando un effetto grafico più preciso, e i miglioramenti all’anti-aliasing hanno reso più nitidi oggetti come il fogliame e le strutture.

adesso le ombre sono più definite in tutto il mondo di Tamriel, creando un effetto grafico più preciso, e i miglioramenti all’anti-aliasing hanno reso più nitidi oggetti come il fogliame e le strutture. Per l’elenco completo delle funzioni in arrivo su Xbox Series X e S e PlayStation 5, basterà visitare il sito ufficiale di ESO qui

Oltre a godere dei miglioramenti della Versione migliorata per console, i giocatori possono continuare l’avventura annuale Cancelli dell’Oblivion. Disponibile ora su tutte le piattaforme, il capitolo Blackwood chiederà ai giocatori di svelare piani daedrici e sventare complotti tirannici che potrebbero distruggere la regione. Scopri come questi piani si ricollegano al principe della distruzione e al terribile destino che ha riservato a Tamriel. Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell’Oblivion che si concluderà alla fine del 2021.

È possibile acquistare il capitolo Blackwood tramite il negozio di ESO o della piattaforma che si preferisce. Il nuovo capitolo è disponibile ora su Xbox Game Pass, Xbox Series X e S, Xbox One, PC, Google Stadia, PlayStation 5 e PlayStation 4.