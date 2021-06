Uzumaki: l’anime è stato rinviato al 2022!

L’annuncio era arrivato nel 2020, emozionando tutti i fan del maestro dell’orrore nipponico, Junji Ito: una anime di Uzumaki stava per arrivare. Da quella data però, l’adattamente animato di quello che è con tutta probabilità il capolavoro del sensei Ito non ha trovato tregua.

L’anno scorso infatti, Uzumaki era stato rinviato al 2021, a causa anche delle difficoltà causate alla produzione dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, ora che finalmente la data d’uscita dell’attesissimo anime si avvicinava, Adult Swim e Production I.G. sono state costrette a dare un’altra delusione ai fan, annunciando che la serie non arriverà prima dell’ottobre 2022.

Junji Ito del resto non è mai stato fortunato quando si trattava di adattamenti delle sue opere: il live-action di Tomie è stato cancellato per via del fallimento del servizio di streaming Quibi mentre l’anime The Junji Ito Collection non è mai riuscito a raggiungere gli standard qualitativi che i fan si aspettavano da un lavoro del maestro. Come parziale consolazione è stato condiviso anche un video che mostra i passi avanti del team di produzione dell’anime, che ha sorpreso i fan per via del suo stile, anche se non ha mostrato molto dei mostri e delle creature demoniache che ci si aspetterebbero da un lavoro di Ito.

La notizia è stata condivisa dal co-creatore e produttore esecutivo della serie per Adult Swim, Jason DeMarco, che ha spiegato come questo nuovo ritardo servirà a poter vedere la serie in tutta la sua bellezza e nella sua veste migliore. Dunque la storia della piccola cittadina giapponese maledetta e dei disturbanti motivi a spirale che continuano a perseguitare i protagonisti non arriverà prima di un altro anno.

Forse però, alla fine, ne varrà la pena.