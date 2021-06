Oculus Quest: Facebook libera le pubblicità in app

A breve le applicazioni di Oculus Quest (tra cui i giochi) riceveranno le pubblicità di Facebook ads. La notizia arriva direttamente dall’headquarter del popolare social network, con una nota, insieme alle motivazioni che hanno spinto il social network più famoso al mondo ad una mossa del genere.

Per chi non lo sapesse, Facebook ha acquisito la società Oculus nel 2014. La mossa del social network è stata determinate per i prodotti del brand dedicato alla realtà virtuale creato da Palmer Lucky, Brenddan iribe, Michael Antonov e Nate Michell. Tra i nuovi prodotti lanciati sotto l’ala protettiva di Facebook troviamo proprio Oculus Quest ed è quest’ultimo device, completamente indipendente e slegato da una piattaforma specifica come il PC ad essere coinvolto da questo aggiornamento.

Come si apprende online, il visore stand alone ha ricevuto un aggiornamento che permette la visualizzazione online degli annunci pubblicitari. Ci sono ovviamente delle limitazioni: le pubblicità non sono basate sui dati di movimento o sulle registrazioni vocali raccolte dall’assistente vocale. Facebook utilizzerà le informazioni del profilo per la visualizzazione degli annunci ma al momento ulteriori dettagli non sono stati comunicati.

La questione è sicuramente più complessa di quanto appare e dunque chiediamo anche il vostro parere: se utilizzare il visore dedicato alla realtà virtuale quanto siete contenti di questa scelta? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia.