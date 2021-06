Demon’s Souls: il remake appare per PlayStation 4

Il remake di Demon’s Souls, pubblicato nel corso del lancio di PlayStation 5, potrebbe in futuro anche arrivare sulla vecchia console di casa Sony. A svelarlo è un rumor, divulgato da un account Twitter dedicato esclusivamente alla ricerca di dettagli all’interno del database di PlayStation Store.

Come riportato dall’account, che si occupa di monitorare le dimensioni dei giochi in arrivo su console Sony, sono state trovate tracce del remake di Demon’s Souls anche su PlayStation 4. Ovviamente, allo stato attuale, non significa assolutamente la conferma dell’arrivo del gioco anche sulla vecchia console Sony. Potrebbe trattarsi infatti di un titolo destinato solo come versione di test per gli sviluppatori, dunque non destinato alla commercializzazione. O addirittura una primissima versione cancellata in seguito per riproporre il progetto su console di nuova generazione.

Sicuramente appare complicato immaginarsi il gioco di casa From Software (e ricreato da Japan Studio) su un’altra piattaforma diversa da PlayStation 5. A differenza di altri giochi, infatti, il titolo è creato per una console di nuova generazione e sarebbe complesso poterlo vedere girare con simili performance anche su altri sistemi più arretrati. Vi aggiorneremo comunque non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.