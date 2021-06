My Hero Academia World Heroes Mission: arriva il trailer completo!

Questo 2021 è davvero l’anno di My Hero Academia. L’opera di Kohei Horikoshi è entrata nel suo arco narrativo finale e la quinta stagione dell’anime (disponibile in esclusiva su Crunchyroll), sta battendo ogni record possibile e immaginabile per quanto riguarda lo streaming. E il successo della serie non potrà che aumentare in estate quando, nella sale giapponesi, uscirà il terzo film ispirato all’opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia World Heroes Mission (che arriverà insieme a un numero speciale del manga).

Mentre la data d’uscita della pellicola si avvicina sempre di più, lo studio d’animazione Bones ha deciso di condividere il primo full trailer di World Heroes Mission (che potete trovare in fondo all’articolo), mostrandoci qualcosa di più su ciò che ci aspetta nel film.

Il trailer inizia con uno sguardo al notiziario durante il quale viene annunciato che Izuku Midoriya è ricercato con l’accusa di omicidio di massa, e poi prosegue mostrandoci spezzoni importanti della pellicola e soprattutto che a partecipare non saranno soltanto i principali studenti della 1-A, Izuku, Bakugo e Todoroki, ma anche tutti i loro compagni, e i loro amici-rivali della 1-B.

A guidare tutto questo plotone di nuove leve ci saranno i più grandi pro-heroes del Giappone: nel trailer fanno infatti la loro comparsa Hawks, Mt. Lady, Fat Gum, Cementos, Snipe e soprattutto Endeavor, oltre all’immancabile All Might. Inoltre la breve clip ci dà la possibilità di dare una prima occhiata al villain principale di My Hero Academia World Heroes Mission e al suo Quirk, oltre che a un ragazzino che sembra poter avere un ruolo centrale nello svolgimento della trama.

Prepariamoci dunque a vedere i nostri aspiranti eroi preferiti affrontare la minaccia costituita dal gruppo terroristico Humanize, e la loro ossessione per la teoria della Singolarità dei Quirk, che potrebbe condurre alla fine del genere umano.

Saranno in grado i pro-heroes del Giappone, grazie anche al supporto degli studenti della Yuei, a sventare questa minaccia, sicuramente la più pericolosa che si sia mai vista nella storia di My Hero Academia? Dovremo aspettare la prossima estate per scoprirlo!