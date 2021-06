Xbox: il mercato giapponese è il più veloce in termini di crescita

Dopo anni sembra essere finalmente scoppiato l’amore tra Xbox e il Giappone. Come tutti sanno, infatti, la casa di Redmond ha sempre avuto difficoltà ad inserirsi in un mercato dominato da Sony e Nintendo, con il risultato che molto spesso le console della casa di Redmond non riuscivano ad imporsi, con classifiche di vendita hardware che vedevano le piattaforme molto indietro rispetto alla concorrenza. Come riportato però da Jeremy Hinton, che si occupa proprio del mercato asiatico dei videogiochi di Microsoft il trend si sta invertendo sempre di più.

Come riportato in un’intervista, infatti, Xbox è al momento il mercato che cresce più velocemente rispetto ad altri. Nei punti chiave toccati da Hinton nella sua lunga chiacchierata si è parlato della vendita hardware, con frequenti sold out per le due console di nuova generazione, la presenza per il secondo anno di fila al Tokyo Game Show e del successo di Sea of Thieves, che dopo la localizzazione ha avuto un incremento drastico di utenti. Proprio per quanto riguarda i titoli first party, Hinton ha anche aggiunto che l’impegno di Microsoft è quello di localizzare ogni singolo gioco, rendendo così più facile l’avvicinamento dei giocatori giapponesi ai titoli.

Sono tutti fattori molto importanti, almeno quelli da un punto di vista del pubblico e del successo di vendite ma Hinton ha anche parlato della situazione a livello di sviluppo. Stando alle sue parole ci sono sempre più studi indipendenti che richiedono i dev kit. In futuro dunque molte più produzioni giapponesi invaderanno lo store digitale di casa Microsoft, rendendo così ancora più vicino l’avvicinamento tra il Giappone e il brand della casa di Redmond. Cosa ve ne pare del lavoro di Microsoft in Giappone? Fatecelo sapere lasciando un commento alla notizia.