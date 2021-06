Project Dragon: MMO in salsa medievale per Xbox?

Come vi avevamo riportato pochissimo tempo, IO Interactive sarebbe al lavoro su Project Dragon, una nuova esclusiva per Xbox. Il rumor, riportato sempre dal prolifico Jez Corden di Windows Central si è arricchito nelle ultime ore, con qualche dettaglio sulla possibile formula del gioco.

Stando alle parole del giornalista (che ricordiamo essere molto vicino agli ambienti Microsoft), Xbox Series S e Xbox Series X, insieme al PC, potrebbero vedere Project Dragon tra il 2023 e il 2024. La storia dello sviluppo è infatti molto recente, con Corden che afferma di essere venuto a conoscenza di un pitch da parte di IO Interactive a febbraio 2021 e di un greenlight al progetto avvenuto il mese successivo. Stando alle sue parole, dunque, al momento siamo proprio agli inizi dello sviluppo e il progetto appare per ovvie ragioni decisamente lontano dall’uscita.

Per quanto riguarda il genere, Project Dragon non sembra essere un prodotto dedicato ai giocatori in single player. Stando alle parole di Corden, infatti, il titolo sarebbe in realtà un MMORPG a tinte medievali. Il progetto è uno dei più ambiziosi mai visti prima, ma Corden ha dichiarato che potrebbero essere tagliate delle feature durante lo sviluppo. Chiaramente non resta che attendere un annuncio ufficiale e come di consueto vi ricordiamo di prendere queste affermazioni con le pinze: anche se arrivano da una fonte molto affidabile non siamo ancora nel campo dell’ufficialità.