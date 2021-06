Tetris Effect Connected diventa multipiattaforma

Uscita a novembre 2020, Tetris Effect Connected è la nuova versione dello storico rompicapo che ha fatto la storia del medium videoludico. Inizialmente reso disponibile come esclusiva temporale di Microsoft, sembra arrivato il momento, per il titolo, di mutare in un multipiattaforma.

Tetris Effect Connected (di cui è disponibile una recensione qui) è l’espansione del tanto amato Tetris Effect, titolo uscito nel 2018, la quale ha introdotto un’interessantissima modalità multiplayer che può essere affrontata in co-op o in competizione tra due o più giocatori di Tetris. Il contenuto aggiuntivo della versione per 2018 potrà essere scaricato come aggiornamento gratuito su PlayStation 4, Epic Games Store e Oculus Quest. Anche su Steam approderà Tetris Effect Connected, anche se solo a partire dalla fine di luglio 2021.

Ad arricchire il tutto arriva anche l’introduzione della funzionalità cross-play. La possibilità di sfidare gli avversari che si collegano da differenti piattaforme è stata ora implementata. Non solo, un’ulteriore modalità, denominata Spectator Mode, permetterà ad un utente di essere spettatore e, quindi, di assistere ad una partita in multi-player (tra 4 e 6 giocatori) in modo tale da rimanere connesso agli amici o per poter trasmettere in streaming un torneo.

Oltre a ciò, Monstars e Enhance (rispettivamente software house e publisher del gioco) hanno annunciato tramite un video di 8 minuti circa, che sarà presto disponibile una versione beta da provare su tutte le piattaforme sopracitate. La possibilità di usufruire della versione beta si aprirà a partire dal 23 giugno, concludendosi infine il 5 luglio 2021. Per ulteriori informazioni riguardanti la beta vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti presso la pagina ufficiale di Tetris Effect Connected.