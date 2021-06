Back 4 Blood: giocare in singolo necessiterà di una connessione ad internet

Sappiamo già da i vari trailer e presentazioni che Back 4 Blood sarà un titolo in cui la cooperazione tra giocatori si rivelerà fondamentale. Lo shooter apocalittico, infatti, prevedrà, anche nel caso della campagna principale, che i giocatori si alleino tra di loro tramite connessione ad internet per avanzare nella storia e uccidere quanti più zombie possibile, in modo da evitare un’estinzione di massa che determinerà per certo la fine dell’umanità.

Unitamente alla possibilità di affrontare il gioco in compagnia, però, era stato chiarito dalla software house (Turtle Rock Studios) che sarebbe stato altrettanto fattibile scontrarsi con le creature mostruose in una modalità in single-player, in cui sarebbe prevista un’alleanza tra il giocatore e altre tre IA. Quest’ultima modalità, teoricamente, potrebbe essere fruibile dall’utenza che è priva di un abbonamento al PlayStation Plus o Xbox Live Gold e, quindi, non connessa agli altri videogiocatori.

Purtroppo però, sembra che anche la modalità “offline” richiederà di essere costantemente “online”. La notizia è arrivata dall’account Twitter di Turtle Rock Studios, i quali hanno ricevuto un cinguettio a proposito di Back 4 Blood al quale hanno risposto.

Back 4 Blood può essere giocato in modalità offline in compagnia di alleati comandati dall’IA, giusto? Chiedo perché nel PlayStation Store ho letto che il gioco richiede per forza di cose una connessione ad internet. Mi piacerebbe sapere se è vero prima di acquistarlo per cortesia.

Alla domanda posta, la software house ha risposto come segue:

Stiamo cercando di studiare qualche modo per offrire un supporto futuro ai giocatori di Back 4 Blood privi di una connessione ma per quanto riguarda il day-one, il titolo necessiterà di essere sempre online.

A partire da agosto 2021 verranno rese disponibili un paio di versioni beta dell’FPS: la prima riservata per chi ha effettuato il pre-ordine del titolo, mentre la seconda è destinata per chi non l’ha fatto. Le beta saranno disponibili per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e supporteranno le funzionalità di cross-play, anche tra generazioni di console differenti. É stato infine confermato che il gioco sarà disponibile dal day-one, cioè dal 12 ottobre 2021, sul Game Pass.