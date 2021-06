Recompile sarà disponibile a partire da agosto

Recompile, un titolo ispirato ai più famosi Metroidvania, verrà reso disponibile a partire da quest’estate per le console next-gen e PC. L’opera che nasce dall’estro creativo di Phigames verrà pubblicata da Dear Villagers entro la fine di agosto 2021, finestra di lancio annunciata tramite un trailer rilasciato nel corso della giornata di ieri.

Recompile è un titolo cyber-punk con elementi Metroidvania che richiede al giocatore di compiere molte azioni differenti tra loro, quali risolvere dei puzzle inerenti all’attività di hacking, affrontare alcune sezioni platform piuttosto ostiche e fronteggiare pericolosi nemici tramite armi da fuoco in pieno stile TPS.

Tutte queste particolarità sopraelencate si uniscono ad una narrazione stratificata e complessa, che racconta la nascita dell’Intelligenza Artificiale tramite l’esplorazione di un’ambiente dalla forte essenza cibernetica. Una caratteristica decisamente anomala è costituita dalla storia che riguarda eventi che si svolgono per circa un secondo di tempo di durata.

L’esplorazione ricoprirà un ruolo di spessore in Recompile, grazie ad una moltitudine di panorami osservabili e abilità utili nell’ottimizzazione dei movimenti (come ad esempio la possibilità di scattare durante il salto), così come una discreta quantità di armi da fuoco disponibili. I percorsi del mondo virtuale (il Mainframe) affrontabili sono molteplici e sono fortemente dinamici, dotati quindi della capacità di mutare. Vestiremo i panni di “Il Programma“, cioè colui che dovrà decidere se aiutare o ostacolare gli abitanti del Mainframe, vittime della caduta dei Sette Soli che li sta man mano trasformando in esseri senzienti.

Ricordiamo che metter mano su questo Metroidvania bisognerà aspettare agosto 2021, mese in cui uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, via Steam.