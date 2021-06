Genshin Impact: trapelati i personaggi del banner di Kazuha, rumor

Genshin Impact è diventato enormemente popolare dalla sua uscita a settembre. Dal 9 giugno è disponibile la versione 1.6 e il titolo è approdato anche su Epic Games Store. Ci sono una nuova area a tempo limitato, sbloccabile tramite la Story Quest di Klee.

Un leak ci ha fornito i dettagli del banner di Kazuha. La perdita proviene dal popolare leaker di Genshin Impact Lumie e afferma che nel banner di Kazuha saranno presenti i personaggi a quattro stelle Rosaria, Bennett e Razor. Inoltre, il re run del banner di Klee è parte dell’aggiornamento 1.6 in corso. Sarà interessante vedere se effettivamente finiremo per ottenere gli stessi personaggi. Tuttavia, considerando che le perdite in passato sono state abbastanza accurate, c’è un’alta probabilità che ciò sia vero. Per quanto riguarda la data di uscita, il banner di Kazuha sarà pubblicato il 29 giugno. Di seguito trovate i talenti di Kazuha:

Talento Passivo

Riduce del 20% il consumo di resistenza nello scatto per i membri del tuo party.

Non cumulabile con talenti passivi che forniscono gli stessi effetti.

Talento A2

Se Chihayafuru entra in contatto con Idro/Piro/Cryo/Elettro mentre viene utilizzato, si verificherà Assorbimento Elementale durante questo Chihayafuru e infliggerà il 200% di DAN aggiuntivo di quel tipo elementale. L’assorbimento elementare può verificarsi solo una volta per uso di Chihayafuru.

Talento A4

Dopo aver attivato una reazione Vortice, Kaedehara Kazuha concederà ai compagni del party un Bonus DAN Elementale dello 0,03% al loro Elemento corrispondente per ogni punto di Maestria Elementale che ha per 8 secondi. I bonus per i diversi elementi ottenuti con questo metodo possono coesistere.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.