Bright Memory Infinite si mostra in un gameplay trailer

Finalmente è stato mostrato il trailer del gameplay dell’atteso titolo action Bright Memory Infinite, sviluppato da FYQD-Studio e pubblicato da Playism. Il video, di circa un minuto di durata, ha mostrato qualcosa inerente alle fasi di gameplay e ha volto uno sguardo ad alcuni scontri, presentandoli in modo spettacolare.

Il gameplay trailer era già stato precedentemente annunciato ed è stato rilasciato in occasione di Play For All 2021. Dal video abbiamo potuto assistere a molte caratteristiche di Bright Memory Infinite, tra le quali sono spiccate le uccisioni di soppiatto, un’atmosfera intensa (con tanto di effetti atmosferici degni di nota), l’utilizzo delle armi da taglio, dalle quali possono sprigionarsi reazioni luminose in grado di infliggere maggiori danni ai nemici, e armi da fuoco, quali mitra, bazooka, e così via. Nel trailer non è passata in osservata la possibilità di prendere in mano il volante di un auto sportiva e di mettersi alla guida, facendosi strada tra nemici e ostacoli ambientali. Infine, è stata presentata una boss-fight contro una creatura mostruosa enorme che minacciava la protagonista lanciandole con violenza dei massi giganti.

Nello specifico possiamo affermare che Bright Memory Infinite è un titolo che vuole incorporando alle dinamiche da FPS un approccio decisamente hack’n slash. Non mancheranno le meccaniche da RPG, con l’elevata quantità di abilità presenti che permetteranno di sbloccare combo micidiali. Tutto ciò avrà luogo in una futuristica metropoli dell’anno 2036. La trama inizierà con un fenomeno atmosferico che lascerà di stucco tutti gli scienziati del paese, i quali stenteranno a trovare una spiegazione. Ad indagare più approfonditamente ci penserà l’Organizzazione di Ricerca Scientifica e Soprannaturale.

Il titolo sarà disponibile prima che il 2021 volga al termine e approderà su Xbox Series X/S e PC (via Steam). Per la versione PlayStation 5, invece, FYQD-Studio fa sapere tramite il suo account Twitter che lo sviluppo è in leggero ritardo, ufficializzando l’uscita per la console Microsoft in anteprima rispetto a quella di Sony.