Ratchet & Clank Rift Apart: diffusa la versione 1.001.003

Il nuovo capitolo del Lombax più famoso dell’universo ha ricevuto il suo primo aggiornamento post lancio. Stiamo ovviamente parlando di Ratchet & Clank Rift Apart, uscito appena la settimana scorsa per PlayStation 5. Il titolo sparatutto e platform ha ricevuto parecchie recensioni positive in sede di critica e nonostante questo, Insomniac Games si sta occupando di fornire un’esperienza piacevole a tutti i giocatori rilasciando patch e aggiornamenti che migliorino ulteriormente il gioco.

A questo proposito, la software house e Sony hanno diffuso la versione 1.001.003 di Ratchet & Clank Rift Apart, la quale ha corretto alcuni problemi minori. L’aggiornamento apportato non è particolarmente consistente, anzi il suo peso è impercettibile, ma è riuscito a cogliere alcune delle problematiche (non gravi) in cui erano incappati alcuni fruitori del gioco, rimasti bloccati in qualche punto della storia a causa di piccoli bug.

In aggiunta ai questi miglioramenti inerenti alla stabilità generale del prodotto, Insomniac ha eliminato momentaneamente l’opzione automatica dei 120 Hz nella modalità performance presente nel menù opzioni. Questo “taglio”, in effetti consentirà a tutti i display di riprodurre il gioco senza alcuna difficoltà. Va detto che in futuro la software house cercherà di implementare nuovamente questa funzionalità una volta corretta del tutto.

A questo link sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni ufficiali inerenti ai miglioramenti apportati a Ratchet & Clank Rift Apart con la versione 1.001.003. Ricordiamo, infine, che il titolo è disponibile dal giorno 11 giugno 2021 per i possessori di PlayStation 5.