Valorant: trapelato il nuovo agente KAY-0 nelle nuove immagini

Nella community di Valorant tutti i giocatori stanno aspettando e chiedendo a gran voce il nuovo agente, KAY-0. Riot Games a oggi ha rilasciato esclusivamente un mini teaser riguardo l’agente; tuttavia sono trapelate delle immagini che lo ritraggono.

Visto il malcontento della community riguardo la mancata pubblicazione del un nuovo personaggio nell’Episodio 2 Atto 3, queste immagini stanno riscontrando un notevole entusiasmo, incrementando così le aspettative nei confronti dell’Episodio 3 in arrivo tra il 23 e il 29 Giugno.

BREAKING: First look at the new Agent! pic.twitter.com/9tlccvdKWb

L’utente ShiinaVLR su Twitter, famoso leaker nel mondo di Valorant, ha pubblicato sul suo account queste immagini, specificando di non essere lui l’artefice del leak, bensì sembrano essere state trafugate da un probabile insider di Riot, che in forma anonima gliele avrebbe inviate.

In queste possiamo vedere KAY-0 in quella che sembra essere la splash art raffigurativa, lo stesso all’interno di una battaglia contro agenti esistenti e già presenti in gioco.

New look at the new agent KAY-0 (Initiator)!

NOTE: All images I'm posting were sent to me by an anonymous source which's real identity is unknown to me.

The images were already floating around the internet before I posted them. I am in no way associated with the initial leak. pic.twitter.com/eqBTg752u4

— Shiina – Valorant News & Leaks (@ShiinaVLR) June 16, 2021