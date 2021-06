Pokemon Unite: ecco le date d’uscita su Switch e mobile

Come vi avevamo fatto sapere stamattina, sono arrivate interessanti novità relative a Pokemon Unite, il MOBA ambientato nell’universo dei mostriciattoli. Sul canale YouTube ufficiale è stato appena pubblicato un trailer, che prima mostra un filmato cinematografico, per poi passare ad una fase gameplay, in cui, tra un colpo e un punto, si vedono alcuni personaggi con delle skin estive. Le immagini di gioco sono tratte dalla versione mobile.

Ma la notizia più importante è relativa alla data d’uscita: Pokemon Unite sarà disponibile su Nintendo Switch a luglio, mentre arriverà su dispositivi mobile (iOS e Android) a settembre. Non è però stato annunciato il giorno preciso. Qui sotto potete vedere il filmato.

Questa la descrizione del gioco sul sito ufficiale:

Pokémon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokémon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokémon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-start per Nintendo Switch e dispositivi mobili.

In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokémon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokémon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.